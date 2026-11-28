SANTO DOMINGO.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, pidió al Gobierno atender las advertencias de Estados Unidos sobre el uso de tecnologías consideradas no confiables y revisar las condiciones de seguridad tecnológica del país.

El exministro de Obras Públicas respaldó las declaraciones de la embajadora estadounidense, Leah F. Campos, y consideró necesario ofrecer garantías de que las decisiones dominicanas no afectarán los intereses de Washington.

Castillo sostuvo que Estados Unidos es el principal socio comercial de República Dominicana, por su incidencia en las remesas, el turismo, las zonas francas y las exportaciones.

«Los amigos tienen que ser mutuamente confiables», expresó el dirigente, quien vinculó el debate tecnológico con las gestiones dominicanas para conseguir concesiones comerciales que protejan a los productores nacionales de arroz frente a la apertura prevista en el DR-Cafta.

Las declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos de Washington al proyecto de telecomunicaciones 5G que desarrollará la empresa vietnamita Viettel en el país.

La embajadora Campos advirtió sobre las restricciones al uso de equipos de proveedores considerados de alto riesgo. Según su interpretación, estas abarcarían solo el 20 % del proyecto.

Castillo ofreció sus declaraciones al concluir un recorrido político por seis localidades de Santiago.

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