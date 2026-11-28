DOHA.– La selección de República Dominicana se enfrentará a Mali el próximo martes 1 de diciembre en los dieciseisavos de final del Mundial de fútbol masculino sub-17 de Catar, en una nueva prueba para el conjunto quisqueyano en su participación en la cita mundialista.

El encuentro está programado para las 12:30 del mediodía, hora GMT, según el calendario de los cruces de la segunda fase del torneo, dados a conocer este viernes.

La ronda de eliminación directa también tendrá como atractivo el enfrentamiento entre México y Argentina, mientras que Uruguay se medirá a Croacia y Brasil jugará contra Mozambique.

DUELOS DE LOS DIECISEISAVOS

La jornada del lunes 30 de noviembre tendrá ocho partidos. Italia enfrentará a Tayikistán y Croacia jugará contra Uruguay, ambos encuentros a las 12:30 GMT. Brasil se medirá a Mozambique a las 13:00, mientras que Bélgica enfrentará a Arabia Saudita a las 13:30.

También jugarán República de Irlanda contra Costa de Marfil (14:30), México frente a Argentina (15:00), España ante Uzbekistán (15:30) y Chile contra Marruecos (15:30).

La jornada del martes 1 de diciembre comenzará con los partidos Mali-República Dominicana y Australia-Senegal, ambos a las 12:30 GMT.

Posteriormente, República de Corea se enfrentará a Japón (13:00), Serbia jugará contra China (13:30), Grecia se medirá a Ecuador (14:30), Egipto enfrentará a Colombia (15:00), Francia jugará contra Uganda (15:30) y Venezuela cerrará la programación frente a Argelia (15:30).

ESPAÑA, ENTRE LOS DESTACADOS

La selección española avanzó a los dieciseisavos de final como el mejor equipo de los 32 clasificados, y buscará su pase a octavos frente a Uzbekistán.

La fase se disputará bajo el formato de eliminación directa, por lo que los equipos deberán ganar sus respectivos compromisos para continuar en la lucha por el título mundial.

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