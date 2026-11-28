SANTO DOMINGO. – El exsenador Héctor Rodríguez Pimentel respaldó el reclamo de los productores de cerdo ante el Ministerio de Agricultura y exigió al Gobierno cumplir los decretos que regulan las importaciones agropecuarias, al advertir que el aumento de las compras externas amenaza la producción nacional y el empleo rural.

Durante una intervención en el programa El Gobierno de la Mañana, de la Z101, consideró preocupante que miles de porcicultores tengan dificultades para comercializar sus animales en vísperas de la temporada navideña, cuando aumenta tradicionalmente la demanda de esta carne.

El dirigente político citó los decretos 605-21, 319-22 y 554-22, que establecen mecanismos para regular las importaciones agropecuarias, el registro de importadores y la asignación de licencias. En ese sentido, pidió investigar las denuncias sobre el presunto incumplimiento de esas disposiciones.

Según estadísticas de la Dirección General de Aduanas divulgadas por representantes del sector, entre enero y septiembre de 2026 se importaron 90.71 millones de kilogramos de carne de cerdo, un 33.14 % más que los 68.13 millones registrados en igual período de 2025.

Rodríguez Pimentel señaló que, de acuerdo con los porcicultores, más de 20,000 animales permanecen en las granjas sin compradores. Añadió que producir un kilogramo de carne cuesta unos RD$140, mientras los productores reciben entre RD$110 y RD$120.

Sostuvo que las importaciones deben complementar la producción local cuando sea insuficiente, no desplazarla, y recordó las pérdidas que dejó la peste porcina africana en el sector.

El exsenador exhortó al presidente Luis Abinader a revisar los permisos de importación, transparentar la asignación de licencias y facilitar la comercialización de los animales disponibles en las granjas.

Advirtió que la situación también compromete la seguridad alimentaria, el empleo y la economía de las comunidades rurales.