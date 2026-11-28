BARRANQUILLA.– El merenguero dominicano Héctor Acosta, El Torito, brilló en el escenario de los Premios Luna con su éxito viral «La Nena del Jean», en una presentación que puso a bailar al público al ritmo de la música caribeña.

El artista compartió un momento especial con Salwa Maloof, Reina del Carnaval de Barranquilla 2027, quien ha respaldado la promoción de este merengue en Colombia.

La presentación también contó con la participación de las tradicionales Marimondas y el Rey Momo del Carnaval 2027, figuras emblemáticas del folclore barranquillero que aportaron colorido y ambiente festivo al espectáculo.

Durante la ceremonia, Acosta recibió una distinción como autor e intérprete del Merengue del Carnaval 2027, reconocimiento otorgado a «La Nena del Jean».

El artista agradeció a Maloof por su apoyo y contribución a la proyección del tema, así como a los organizadores de Premios Luna, los medios de comunicación y al público colombiano por la acogida recibida.

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