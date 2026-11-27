SANTO DOMINGO.– El vocero de la Presidencia, Félix Reyna, aclaró este viernes que la imagen que circula en las redes sociales en la que aparece el presidente Luis Abinader junto a Eliezer Salvador fue manipulada mediante un fotomontaje.
El funcionario exhortó a la ciudadanía a utilizar responsablemente las herramientas tecnológicas y advirtió que la difusión de este tipo de contenidos puede acarrear sanciones legales.
A través de una publicación en la red social X, Reyna, quien también dirige la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, explicó que la fotografía original fue tomada el 15 de marzo de 2026 en Güibia, durante la celebración del Clásico Mundial de Béisbol.
LLAMA A RESPONSABILIDAD EN LA TECNOLOGIA
“La imagen del presidente Luis Abinader junto a Eliezer Salvador es un fotomontaje”, expresó Reyna al desmentir la autenticidad de la fotografía difundida en plataformas digitales.
Asimismo, reiteró su llamado a utilizar de manera responsable la tecnología y recordó que la legislación contempla sanciones para esta práctica.
“Exhortamos al uso responsable de la tecnología y recordamos que la ley sanciona esta práctica”, manifestó el portavoz presidencial.
an/am
Pero es que este país está manga por obró cooo..ño los servicio de inteligencia. Que busquen al sicario de las maidita redes que público ese montaje de esa foto y rompanle el khulo a pata….carajo aquí hace falta un BUKELET .. Trujillo . Un Fidel castro .un Putin.. Hugo Chaves. Que pongan en sintura a todo estos delincuente de la redes esto puedes seguir así.si a BUKELET le hacen algo así. Es pal CECOT sin fianza se pudre en la carcel
Nadie ahora quiere una foto su patron…. Alofoke tiene muchos videos con el….. Quien seria que invento esto….