Foto suministrada por la Presidencia sobre el supuesto montaje.

SANTO DOMINGO.– El vocero de la Presidencia, Félix Reyna, aclaró este viernes que la imagen que circula en las redes sociales en la que aparece el presidente Luis Abinader junto a Eliezer Salvador fue manipulada mediante un fotomontaje.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a utilizar responsablemente las herramientas tecnológicas y advirtió que la difusión de este tipo de contenidos puede acarrear sanciones legales.

A través de una publicación en la red social X, Reyna, quien también dirige la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, explicó que la fotografía original fue tomada el 15 de marzo de 2026 en Güibia, durante la celebración del Clásico Mundial de Béisbol.

LLAMA A RESPONSABILIDAD EN LA TECNOLOGIA

“La imagen del presidente Luis Abinader junto a Eliezer Salvador es un fotomontaje”, expresó Reyna al desmentir la autenticidad de la fotografía difundida en plataformas digitales.

Asimismo, reiteró su llamado a utilizar de manera responsable la tecnología y recordó que la legislación contempla sanciones para esta práctica.

“Exhortamos al uso responsable de la tecnología y recordamos que la ley sanciona esta práctica”, manifestó el portavoz presidencial.

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