MADRID.- La primera edición de la feria inmobiliaria Más Cerca de Casa, organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), generó más de RD$2,330 millones en reservas, negociaciones y solicitudes de financiamiento para la adquisición de inmuebles en República Dominicana.

El encuentro, celebrado del 6 al 8 de noviembre en el hotel Meliá Castilla, reunió a dominicanos residentes en Europa interesados en invertir en el mercado inmobiliario nacional.

La actividad registró más de 2.000 citas de seguimiento con potenciales compradores, con el propósito de dar continuidad a los contactos y facilitar los procesos de adquisición.

En la feria participaron 31 empresas, entre constructoras, desarrolladores, agentes inmobiliarios y entidades financieras, que presentaron proyectos habitacionales y opciones de financiamiento para quienes desean comprar desde el exterior.

Annerys Meléndez, presidenta de ACOPROVI, destacó el interés de los dominicanos en España por invertir en su país y señaló que la iniciativa permitió acercar la oferta inmobiliaria nacional a la diáspora.

La inauguración estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader y el ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez. El evento contó con el respaldo institucional de esa entidad gubernamental y se realizó en el marco de la Semana Dominicana en España.

Con esta primera edición, ACOPROVI busca fortalecer los vínculos entre los dominicanos residentes en el extranjero y el sector inmobiliario nacional.

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