KIEV.-El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reprochó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se refiera al mandatario ruso, Vladímir Putin, como su «amigo», al considerar que se trata de un agresor y responsable de la muerte de miles de ucranianos.

«Es un agresor… y un asesino. No puede ser un amigo», afirmó Zelenski durante una entrevista con la BBC, en la que calificó de extraño el acercamiento de Trump al gobernante ruso y comparó ese gesto con considerar amigo a Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

CRITICA LA POSTURA DE WASHINGTON

Las declaraciones se producen después de que Trump y Putin sostuvieran una cumbre en China, tras la cual el presidente estadounidense publicó una fotografía junto al líder ruso con el mensaje «Mi amigo» en su plataforma Truth Social.

Trump defendió su acercamiento a Putin alegando que busca detener la guerra y evitar más muertes. Sostuvo que mantener una relación hostil con el mandatario ruso dificultaría las negociaciones de paz.

Zelenski cuestionó esa postura y advirtió que una neutralidad excesiva frente a Moscú termina favoreciendo tanto al agresor como a las víctimas. También reclamó a Washington mayor presión para obligar a Rusia a detener sus ataques.

UCRANIA DENUNCIA ESCASEZ DE DEFENSAS

El mandatario ucraniano denunció, además, retrasos en la entrega de sistemas antiaéreos Patriot y una grave escasez de interceptores para destruir misiles balísticos, situación que, según afirmó, está costando vidas.

Asimismo, lamentó que Estados Unidos preste mayor atención a Oriente Próximo y señaló que las restricciones de los servicios satelitales Starlink y Starshield en territorios ocupados dificultan las operaciones defensivas ucranianas.

PROPONE TREGUA EN EL MAR NEGRO

Paralelamente, el canciller ucraniano, Andrii Sybiha, anunció que Kiev propuso un alto el fuego en el mar Negro para facilitar las exportaciones de alimentos y reducir las tensiones militares.

Ucrania espera una respuesta de Moscú, mientras Zelenski mantiene su exigencia de que Estados Unidos utilice su influencia para conseguir un acuerdo de paz que no favorezca la agresión rusa.

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