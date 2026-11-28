SANTIAGO.– Romeo Santos y Prince Royce anunciaron una tercera y última función de su espectáculo «Mejor tarde que nunca» en República Dominicana, pautada para el 14 de febrero en el Estadio Cibao, tras agotar las presentaciones del 12 y 13 del mismo mes en menos de 24 horas.

Las entradas para el nuevo concierto estarán disponibles desde este sábado a las 10:00 de la mañana, a través de la plataforma Uepa Tickets y en su oficina principal, ubicada en la avenida Núñez de Cáceres.

La presentación coincidirá con el Día del Amor y la Amistad y marcará el cierre de esta producción en territorio dominicano.

Con esta propuesta, los dos exponentes de la bachata reúnen sus trayectorias y generaciones musicales en un espectáculo que ha recorrido Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, con más de 1.5 millones de asistentes, según los organizadores.

Bajo la producción de Rimas Nation, «Mejor tarde que nunca» celebra las raíces dominicanas de ambos artistas y su vínculo con la bachata.

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