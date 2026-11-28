SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Más de 200 atletas masculinos y femeninos participarán este domingo 29 de noviembre en la Copa Vitasalud Mr. Región Norte, correspondiente al Campeonato Nacional de Fisiculturismo y Fitness, que tendrá como escenario la Gran Arena del Cibao, en Santiago.

El presidente de la Federación Dominicana de Fisiculturismo y Fitness, Ramón Antonio Peña Rodríguez (Tony), informó que todo está preparado para la celebración del evento, que comenzará a las 9:00 de la mañana y reunirá a competidores procedentes de diferentes puntos del país.

Peña Rodríguez destacó el entusiasmo existente entre los participantes y señaló que los gimnasios han trabajado con anticipación en la preparación de sus atletas, muchos de los cuales ya se encuentran en Santiago para tomar parte en la competencia.

INSCRIPCIONES Y EVALUACIONES

El dirigente federado informó que este sábado 28 de noviembre, de 2:00 a 6:00 de la tarde, se realizarán las inscripciones, los chequeos médicos, pesajes, mediciones y revisiones de las vestimentas de competición.

El campeonato, que cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Santiago y otras entidades, tendrá 28 categorías distribuidas en siete divisiones, con participación en modalidades masculinas y femeninas.

DIVISIONES Y CATEGORÍAS

Entre las modalidades contempladas figuran Fit Model masculino y femenino, Fit Pairs, Men’s Physique y fisiculturismo clásico.

También competirán atletas en Muscular Men’s Physique, Wellness, Bikini Fitness, Classic Physique, Men’s Physique y Bodybuilding o fisiculturismo.

Las categorías estarán organizadas por niveles de experiencia, edad, estatura y peso, incluyendo divisiones para principiantes, juveniles, competidores Open y atletas máster.

En Wellness y Bikini Fitness habrá categorías juveniles, divisiones por estatura y modalidades máster para mayores de 35 años. En Bodybuilding se competirán divisiones por peso, además de categorías para principiantes, juveniles y máster para mayores de 40 años.

La Copa Vitasalud Mr. Región Norte reunirá así a destacados exponentes del fisiculturismo y fitness nacional en una jornada que promete exhibir el nivel de preparación y desarrollo alcanzado por esta disciplina en República Dominicana.

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