SANTO DOMINGO.– Los Leones del Escogido y las Águilas Cibaeñas acordaron dejar sin efecto el intercambio de jugadores realizado el pasado 16 de noviembre, por lo que los derechos deportivos de los peloteros involucrados retornarán a sus respectivas organizaciones originales.

La transacción inicial contemplaba el traslado del lanzador derecho Roddery Muñoz y un turno de quinta ronda del Draft de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) de 2027 hacia los Leones, a cambio del jardinero Víctor Robles.

ACUERDO CON MEDIACIÓN DE LIDOM

La decisión fue adoptada de mutuo acuerdo entre ambas franquicias, con la mediación de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, luego de convenir la reversión total de la operación.

Según informaron las organizaciones, la decisión no afectará los resultados deportivos ni los compromisos previamente adquiridos por los equipos.

Con este acuerdo, Roddery Muñoz regresará a las Águilas Cibaeñas, mientras que Víctor Robles volverá a pertenecer a los Leones del Escogido.

Ambos jugadores podrán ser habilitados en la lista de disponibilidad a partir del próximo lunes 30 de noviembre.

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