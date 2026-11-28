SABANA GRANDE DE BOYÁ.– Los púgiles Josué Rafael Cabrera, Edward Mercedes y Javier Ramírez protagonizaron algunas de las actuaciones más destacadas en la jornada inaugural de la edición 41 del Torneo Nacional Juvenil de Boxeo, organizado por la Federación Dominicana de Boxeo (FEDOBOXA).

La competencia comenzó este jueves en el Polideportivo Dr. Fidel Mejía, de Sabana Grande de Boyá, y está dedicada al cónsul dominicano en Mayagüez, Puerto Rico, Víctor Pichardo.

RESULTADOS DE LA PRIMERA JORNADA

Uno de los combates más disputados de la noche se produjo en la categoría de 50 kilogramos, donde Josué Rafael Cabrera, de la Provincia Santo Domingo, envió varias veces a la lona a Diosvandi Benjamín Batista, de la Región Norte. Sin embargo, los jueces favorecieron al representante norteño con votación de 3-2.

En los 55 kilogramos, Edward Mercedes, de la Región Este, consiguió una victoria por nocaut frente a Edwin Mauricio de la Cruz, del Distrito Nacional.

Mientras que en los 60 kilogramos, Javier Ramírez, de la Provincia Santo Domingo, se impuso por RSC a Yoanel de León, de la Región Sur. En esa misma división, Dariel Maríñez, del Distrito Nacional, derrotó por decisión unánime 5-0 a Amauris de Jesús, de la Región Norte.

En los 65 kilogramos, el representante de Monte Plata, Yohan Yan Siné, obtuvo una victoria por RSC ante Yael Mateo, del Distrito Nacional. También ganó por esa vía Yander Ernesto Araujo, de la Provincia Santo Domingo, frente a Edison González, de la Región Norte.

En la categoría de 70 kilogramos, Ángel Bautista, del Distrito Nacional, avanzó sin combatir debido a la incomparecencia de su rival, Luis Manuel Camacho, de la Provincia Santo Domingo.

Por su parte, Ismael García Soto, de la Región Sur, protagonizó una de las victorias más rápidas de la cartelera al vencer por RSC, en los primeros segundos del primer asalto, a Ramón Antonio Jiménez, de Monte Plata, en los 80 kilogramos.

SEMIFINALES Y FINALES

El torneo continuará este viernes con las semifinales de las categorías Juvenil y Élite, mientras que el sábado se celebrarán las finales para definir a los campeones nacionales de las diferentes divisiones.

La justa cuenta con el respaldo del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), el Comité Olímpico Dominicano, la Cámara de Diputados, EdeEste, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y otras entidades colaboradoras.

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