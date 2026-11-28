SAN SALVADOR, El Salvador.– La selección de Puerto Rico propinó una derrota por nocaut 7-0 a República Dominicana, en seis entradas, durante un partido correspondiente a la Súper Ronda del Campeonato Panamericano U18 de softbol femenino, que se celebra en El Salvador.

Las puertorriqueñas dominaron el encuentro celebrado en el estadio Pablo Arnoldo Guzmán, al limitar la ofensiva dominicana a apenas tres imparables y conectar 11 hits para construir una ventaja que sellaron en el sexto episodio.

DOMINIO DESDE EL MONTÍCULO

La lanzadora Addison Deroche encabezó la victoria puertorriqueña con una sólida actuación de seis entradas, en las que permitió tres imparables, no concedió carreras, otorgó tres bases por bolas y ponchó a ocho bateadoras.

María Rodríguez cargó con la derrota por República Dominicana, luego de trabajar 1.1 entradas, permitir tres hits y una carrera limpia, con un ponche y una transferencia.

En la ofensiva de Puerto Rico sobresalió Liana Quiñones, quien bateó de 4-3, incluido un triple, anotó una carrera y remolcó tres. Alejandra Pérez también contribuyó con dos imparables en tres turnos y una anotada.

DOMINICANA BUSCA RECUPERARSE

El revés representa un tropiezo para las aspiraciones dominicanas en la Súper Ronda, luego de conseguir su clasificación con marca de tres victorias y una derrota en el Grupo B.

Canadá encabezó ese grupo con récord invicto de 4-0, mientras República Dominicana ocupó el segundo lugar con 3-1, tras vencer a El Salvador, Bahamas y Cuba.

El conjunto quisqueyano tendrá ahora dos compromisos importantes frente a México y Estados Unidos, en los que buscará recuperarse y mejorar su posición en la clasificación.

El Campeonato Panamericano U18 tiene como uno de sus principales objetivos la distribución de cuatro plazas para la Copa Mundial de softbol femenino de 2028.

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