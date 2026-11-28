Entre las razones por las que la República Dominicana despierta interés más allá de sus fronteras, especialmente entre quienes buscan dónde invertir, está la capacidad de su economía para crecer durante largos períodos, acompañada de estabilidad política, paz social y, desde luego, los atractivos naturales de nuestro país.

Si miramos las últimas seis décadas, encontramos años buenos y otros difíciles, pero también una trayectoria de expansión que organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional destacan, aun cuando advierten sobre la necesidad de elevar la productividad y ampliar las oportunidades de empleo.

Ahora bien, lo que me interesa saber es hasta qué punto ese crecimiento se traduce en beneficios que la gente pueda reconocer en su vida cotidiana. El Gobierno informó que la pobreza monetaria, medida a partir de los ingresos, se situó en 14.58 % en el primer semestre de 2026, frente al 17.35 % de igual período de 2025.

En el segundo trimestre bajó a 13.75 %, pero en esos mismos meses la tasa de desocupación abierta se situó en 5.3 %, frente al 5.0 % del primer trimestre. El dato de empleo, por tanto, obliga a matizar la idea de que todos los indicadores sociales han mejorado al mismo tiempo.

Más recientemente, el Ministerio de Hacienda y Economía informó que la pobreza multidimensional pasó de 44.1 % en 2016 a 20.3 % en 2025. Es una reducción de más de la mitad en casi una década. La mejoría merece reconocerse, aunque el propio informe muestra que alrededor de una de cada cinco personas seguía en esa condición en 2025.

Pregunta

Es a partir de ahí que me hago una pregunta. Si los indicadores de pobreza han mejorado, ¿cómo decide el Gobierno cuánto debe destinar a los programas de asistencia, cuáles necesitan ampliarse y cuáles pueden concentrarse mejor en los hogares que todavía los requieren?

Parte de esa mejoría puede deberse a las propias ayudas. Precisamente por eso convendría evaluar por separado los programas permanentes y los operativos de temporada, y saber qué resultados ofrece cada uno frente a otras inversiones que también pueden mejorar las condiciones de vida.

El caso más reciente es el operativo de Navidad. A partir de este domingo 29, el Gobierno comenzará a entregar un bono de RD$1,500 a 2,753,781 beneficiarios, según la Presidencia. Supérate hará 1,433,781 transferencias y el Gabinete de Política Social distribuirá 1,320,000 tarjetas. Solo esos bonos representan unos RD$4,131 millones.

A eso se suma Navidad 360, que prevé servir 15 millones de almuerzos y cenas y entregar casa por casa 1.5 millones de fundas de alimentos crudos. A los costos divulgados por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, de unos RD$300 por comida preparada y RD$1,300 por funda, esas dos partidas rondarían los RD$6,450 millones. Con el bono, la estimación llega a RD$10,581 millones para esos tres componentes.

Cuando se comprometen más de diez mil millones de pesos en un operativo de temporada, me parece razonable que el país conozca cuántos hogares distintos recibirán ayuda, cuánto se ejecutará finalmente y con qué criterios se decidirá el presupuesto del próximo año.

En esas decisiones se juega buena parte de la respuesta a la pregunta inicial: cuánto del crecimiento que tanto destacamos termina por aliviar, de manera duradera, los gastos y las carencias de las familias dominicanas?

Habrá que revisar, definitivamente, cómo se distribuye el gasto social, porque asistir a los más pobres es una necesidad que justifica la intervención del Estado, pero también hay que preguntarse por qué otras áreas del desarrollo nacional, capaces de mejorar de manera duradera las condiciones de vida de esas mismas familias, quedan huérfanas de recursos mientras en Navidad tiramos la casa por la ventana.

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