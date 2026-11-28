Luigi y Romano llegaron a San Cristóbal a finales de la década del cuarenta junto a sus padres, Valentino Baroni y Alicia Greggio Vachieri —nativos del Piamonte—, luego de terminada la Segunda Guerra Mundial. La llegada de los Baroni al país es narrada por Luigi y Romano en unas memorias que describen sus nacimientos en Italia, el largo viaje hasta San Cristóbal, la adaptación a nuestras costumbres, el drama personal de su padre con un paisano, y la vinculación definitiva de ambos a la vida del país.

En estas memorias Luigi y Romano recorren espacios en donde las alegrías, angustias y desafíos —de alguna forma— se convirtieron en alicientes que moldearon sus existencias, convirtiéndolos en los hombres que sin hoy: dos italianos que se sienten dominicanos.

Luigi y Romano reconstruyen en sus memorias la esencia de la Segunda Intempestiva de Nietzsche (De la utilidad y los inconvenientes de la Historia para la vida, 1874), donde afirma que es imposible vivir sin olvidar:

«El hombre puede establecer tres modalidades de vinculación con el pasado, las cuales deben hallarse en equilibrio: puede usarlas como ejemplo para su actividad y su lucha; preservarlas y admirarlas como piezas de museo; sufrirlas con dolor y necesitar, por ello, olvidarlas. De estas tres formas de relación se desprenden tres tipos de historia: la historia monumental, la historia anticuaria y la historia crítica».

Por eso, al leer estas memorias de Luigi y Romano y cotejarlas una al lado de la otra, comprendí la importancia de la educación doméstica recibida; y evalué la implicación en ella de Valentino y Alicia al guiarlos, inyectándoles en la vena correcta esa sustancia vital que funda la convivencia, la responsabilidad y la honradez, valores que les han permitido ser admirados, comprendidos y amados por los otros.

jpm-am