SANTO DOMINGO.– Los Tigres del Licey, Toros del Este y Leones del Escogido salieron victoriosos en la jornada de este viernes del campeonato de béisbol otoño-invernal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).
Los Tigres derrotaron 7-1 a los Gigantes del Cibao, los Toros del Este aplastaron 12-4 a las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido vencieron 7-4 a las Águilas Cibaeñas.
LICEY DOMINA A LOS GIGANTES
Los Tigres del Licey mostraron superioridad ofensiva para imponerse 7-1 a los Gigantes del Cibao, sumando un importante triunfo en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.
TOROS DESATAN SU OFENSIVA
Los Toros del Este protagonizaron la mayor producción ofensiva de la jornada al superar 12-4 a las Estrellas Orientales, en un encuentro en el que aprovecharon sus oportunidades para fabricar una amplia ventaja.
ESCOGIDO SUPERA A LAS ÁGUILAS
Por su parte, los Leones del Escogido consiguieron una victoria 7-4 sobre las Águilas Cibaeñas, en otro de los partidos de la jornada que contribuyó a mantener la lucha por las posiciones clasificatorias del campeonato.
La temporada 2026-2027 de LIDOM continúa su calendario en medio de la competencia entre las seis franquicias por conseguir uno de los puestos que les permitan avanzar a la postemporada.
POSICIONES SERIE REGULAR
|EQUIPO
|J
|G
|P
|PCT
|DIF
|32
|19
|13
|.594
|–
|32
|19
|13
|.594
|–
|32
|18
|14
|.563
|1
|32
|16
|16
|.500
|3
|32
|12
|20
|.375
|7
|32
|12
|20
|.375
|7
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