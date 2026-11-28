SANTO DOMINGO.– Los Tigres del Licey, Toros del Este y Leones del Escogido salieron victoriosos en la jornada de este viernes del campeonato de béisbol otoño-invernal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Los Tigres derrotaron 7-1 a los Gigantes del Cibao, los Toros del Este aplastaron 12-4 a las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido vencieron 7-4 a las Águilas Cibaeñas.

LICEY DOMINA A LOS GIGANTES

Los Tigres del Licey mostraron superioridad ofensiva para imponerse 7-1 a los Gigantes del Cibao, sumando un importante triunfo en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.

TOROS DESATAN SU OFENSIVA

Los Toros del Este protagonizaron la mayor producción ofensiva de la jornada al superar 12-4 a las Estrellas Orientales, en un encuentro en el que aprovecharon sus oportunidades para fabricar una amplia ventaja.

ESCOGIDO SUPERA A LAS ÁGUILAS

Por su parte, los Leones del Escogido consiguieron una victoria 7-4 sobre las Águilas Cibaeñas, en otro de los partidos de la jornada que contribuyó a mantener la lucha por las posiciones clasificatorias del campeonato.

La temporada 2026-2027 de LIDOM continúa su calendario en medio de la competencia entre las seis franquicias por conseguir uno de los puestos que les permitan avanzar a la postemporada.

POSICIONES SERIE REGULAR

EQUIPO J G P PCT DIF 32 19 13 .594 – 32 19 13 .594 – 32 18 14 .563 1 32 16 16 .500 3 32 12 20 .375 7 32 12 20 .375 7

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