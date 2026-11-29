SANTO DOMINGO.- Los partidos políticos de República Dominicana reclaman casi el doble de los recursos públicos previstos por el Gobierno para financiar sus actividades en 2027, en medio de las diferencias sobre el presupuesto y los preparativos para las elecciones generales de 2028.

El proyecto de Presupuesto General del Estado contempla 1.750,9 millones de pesos (28,2 millones de dólares), mientras que el Foro Permanente de Partidos Políticos (Foppredom) demanda 3.498,7 millones (56,4 millones de dólares), conforme a su interpretación de la legislación electoral.

RESPONDEN A PALIZA

La controversia se intensificó tras las declaraciones del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien consideró suficientes los fondos asignados y planteó revisar el modelo de financiamiento público.

Desde la Fuerza del Pueblo (FP), el diputado José David Báez advirtió que una reducción podría colocar en desventaja a las organizaciones opositoras frente al oficialismo.

En tanto, Ydenia Doñé, vocera del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, sostuvo que su agrupación no busca aumentar los aportes, sino que se cumpla la legislación vigente.

EL OFICIALISMO LO DEFIENDE

Por su parte, Amado Díaz, portavoz del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara baja, defendió el financiamiento estatal como parte de los costos del funcionamiento democrático.

Foppredom argumenta que 2027 será un año de intensa actividad interna, con procesos de selección de candidaturas y preparativos para las elecciones municipales de febrero y presidenciales de mayo de 2028.

La Ley 20-23 establece aportes equivalentes al 0,25 % de los ingresos nacionales en años sin elecciones generales y al 0,5 % en períodos electorales.

La discusión coincide con el estudio del proyecto presupuestario en el Congreso Nacional.