SANTO DOMINGO.- Los partidos políticos de República Dominicana reclaman casi el doble de los recursos públicos previstos por el Gobierno para financiar sus actividades en 2027, en medio de las diferencias sobre el presupuesto y los preparativos para las elecciones generales de 2028.
El proyecto de Presupuesto General del Estado contempla 1.750,9 millones de pesos (28,2 millones de dólares), mientras que el Foro Permanente de Partidos Políticos (Foppredom) demanda 3.498,7 millones (56,4 millones de dólares), conforme a su interpretación de la legislación electoral.
RESPONDEN A PALIZA
La controversia se intensificó tras las declaraciones del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien consideró suficientes los fondos asignados y planteó revisar el modelo de financiamiento público.
Desde la Fuerza del Pueblo (FP), el diputado José David Báez advirtió que una reducción podría colocar en desventaja a las organizaciones opositoras frente al oficialismo.
En tanto, Ydenia Doñé, vocera del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, sostuvo que su agrupación no busca aumentar los aportes, sino que se cumpla la legislación vigente.
EL OFICIALISMO LO DEFIENDE
Por su parte, Amado Díaz, portavoz del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara baja, defendió el financiamiento estatal como parte de los costos del funcionamiento democrático.
Foppredom argumenta que 2027 será un año de intensa actividad interna, con procesos de selección de candidaturas y preparativos para las elecciones municipales de febrero y presidenciales de mayo de 2028.
La Ley 20-23 establece aportes equivalentes al 0,25 % de los ingresos nacionales en años sin elecciones generales y al 0,5 % en períodos electorales.
La discusión coincide con el estudio del proyecto presupuestario en el Congreso Nacional.
debe ser el contrario que se pongan a trabajar eso vividores qué an encontrado una manera de vivir bien del país que vendan número dulce bizcocho para que mantengan su partidos tienen síndico asta en los campo para abrirle espacio a su camarada una botella llamada ultramar y así muchísimo funcionario que sólo tu sabe de ellos en la elecciones
ESAS SON LAS MAS DE 30 ONG, QUE MANTIENE EL EL GOBIERNO O LOS CIUDADANOS POBRES DE ESTE PAIS. COMO PUEDE SALIR ADELANTE UN PAIS GASTANDO TANTO DINERO EN PARTIDOS QUE LO QUE VIVEN ES HABLANDO MENTIRA Y LAS PALABRAS NO PRODUCEN DIVISAS PARA PAGAR LAS DEUDAS DE ESTE PAIS. EL ESTADO LE DA DINERO PARA QUE COMPREN REDES PARA ATRAPAR LAS POBRES SARDINAS QUE NO TIENEN CEREBRO PORQUE SIGUEN CREYENDO EN ESOS FALSANTES.
2. ESOS PARTIDOS SE PARECEN A LAS 5 AFP, QUE RECOGEN TODOS LOS MESES DE LOS POBRES TRABAJADORES UNA CUOTA DE SU SALARIO PARA DEVOLVESELO CUANTO CUMPLAN LOS 60 AÑOS, CUANDO NADA MAS TE QUEDAN UNOS 10 AÑOS DE VIDA TE DAN UNA PENSIONCITA Y ELLOS GOZANDO Y HACIENDONEGOCIO POR 36 AÑOS CON TU DINERO. ESO ES UN CRIMEN.
3. COMO CRIMEN ES EL GOBIERNO DARLE A ESOS FALSANTES EL DINERO DE LOS POBRES, PARA QUE VIVAN COMO RICOS Y ADEMAS TAMBIEN LOS ENGAÑAN PONIENDOLO A BUSCAR DINERO PARA PODER LLEGAR ELLOS NO EL PUEBLO AL PODER, A GOBERNAR . EL NEGOCIO ES TAN ASQUEROSO QUE EN EL CAMINO VENDEN LAS REDES CON LAS SARDINAS ADENTRO AL QUE ELLOS PIENSAN QUE VA A GANAR A CAMBIO DE UN PUESTO EN EL GOBIERNO,PERO TAMBIEN HAY SUBASTA EL DIA DE LAS ELECCIONES,GANA EL QUE MEJOR PAGA AL QUE VA A VOTAR. A ESOS ES QUE LE LLAMAN DEMOCRACIA REPRESENTATIVA.DIJO WINSTON CHURCHILL:»LA… Leer mas »
Todavia quieremàssss , eso es un paìs sin ley……
Por eso fundo un partiducho el foke, el m…rfoke, para robarle al erario publico los fondos que no tiene, conte 34 partidos en el cuadro presentado,,y talves 30 no sacaran votos para justificar su existencia, pobre pais, con una ley que regala $$$ a esos delincuentes
Los partidos politicos Dominicanos convertidos en empresas comerciales para vivir de los pendejos pagadores de impuestos.
A quines aspiran a puestos electivos que financien ellos sus candidaturas.
Eso lo inventaron los mismos políticos sin pedirle opinión al país, claro ellos son los dueños del país. La ciudadanía paga los impuestos y el gobierno hace lo que quiere con ellos. Dan subsidios a quienes no lo necesitan y cada día cargan más impuestos al que trabaja. La clase media sostiene a los pobres y a los ricos y ella no le duele a nadie, ni a ella misma. Los funcionarios se dividen los recursos, se aumentan los sueldos alegremente.
Se practica la corrupción deliberadamente y sin límites y la justicia no actúa correctamente. Si hubiera justicia el país fuera otra cosa. Nada de privilegios para nadie, pero no hay escrúpulos, roban y se comportan como que nada pasó, no hay verguenza y eso les enseñan a los hijos, a ser mafiosos, aprovechados, a ser deshonestos y sin verguenza.
Aqui’ todos los que’ no’ quieren TRABAJAR fundan un PartidoPOLITICO, , ahora mis’mo, no se’ que’ duces el Censo, perto con la POBLACI’on quesomos, 30Partidos son demasi’ados, estoss partiduchos y sus dirigentes quieren VIVIR sin TRABAJAR todos lkos Anos,. a la Junta que’ no les des Nada a los Partidos P{ol;itcos, todo ese dinero PUBLICO serviria’ poara hcer mas’ ESCUELAS en los Campos ….
Si no les aumentan los recursos, se irán a huelga en 2028
Hola y bendiciones. Esa partida de vagos, enganchados a políticos, que busquen donde trabajar y que a los que trabajamos y pagamos impuestos, que no traten de jodernos más. Basta de mantener vagos de sacos y corbatas. Basta de tantos muérganos sociales metidos a políticos, para no trabajar. Basta de despilfarrar el dinero que pagamos los hombres y mujeres que trabajamos, para entregarlo a esos vagos nacionales. Basta de tantas pendejadas sociales
Pero es verdad que estos políticos dominicanos son unos vividores una partida de vagos bueno para nada lo es que hay que eliminar esos fondos para mantener VAGOS
Más fondos? Hijos de su M madre; lo que hay que hacer es quitárselos a todos
Deben de ya quitarle los fondos que les da la junta a esos charlatanes. Regalando el dinero de los impuestos del pueblo. Eso es algo que no tiene logica que cualquiera que quiera vivir del cuento solo tiene que formal un partido y ya tendra de que vivir. Estados Unido un pais rico no les da 5 centavos a nadie que quiera aspirar a un cargo politico, menos a un partido. Los partidos politicos y sus aspirantes hacen sus campan̈as con dinero donado.