SANTO DOMINGO.– La Junta Central Electoral (JCE) extendió hasta el 17 de diciembre, a las 4:00 de la tarde, el plazo para que los partidos políticos presenten observaciones y propuestas a la resolución que regula la selección de candidatos para las elecciones de 2028.

La decisión amplía el período inicial de 15 días, que venció el pasado 26 de noviembre, para recibir opiniones sobre la Resolución 00-2026.

El documento establece que las organizaciones políticas deberán comunicar si participarán en las primarias simultáneas de 2027 dentro de los 30 días posteriores a la aprobación formal de la normativa. De no hacerlo, se entenderá que no concurrirán a ese proceso.

Asimismo, los partidos que opten por esa modalidad deberán depositar sus listas de precandidaturas a más tardar el 19 de agosto de 2027, conforme a lo establecido en la Ley 33-18.

La propuesta también contempla que las organizaciones definan antes del 30 de abril de 2027 si celebrarán sus primarias con padrón abierto, semiabierto o cerrado.

El Pleno de la JCE deberá decidir sobre las solicitudes de los partidos cuatro meses antes de las elecciones.

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