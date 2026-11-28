Por MARCELINO LARA

Nunca como ahora había estado tan en peligro la bandera dominicana. Nos desviaron el agua de un río fronterizo (el agua ta cogio), y dejaron al productor de arroz dominicano sin el preciado líquido, necesario para garantizar nuestra soberanía alimentaria.

Desde las traiciones de Baez y de Santana no habíamos vivido algo igual. Es como si quisieran borrar de un plumazo la bandera dominicana.

Ahora al productor de arroz dominicano le tocará competir con el arroz importado desde USA, subsidiado por su gobierno que si valora y reconoce a su productor agropecuario. Y todo eso producto de una mala negociación de un tratado de libre comercio hecho a la carrera en un gobierno dirigido por los padres de quienes hoy nos gobiernan nuevamente.

Miles de dominicanos, pequeños y medianos productores de arroz, están en peligro de desaparecer impedidos de competir con las importaciones masivas de este cereal. Cientos de miles de empleos directos e indirectos están en peligro de extinción, mientras se crea un oligopolio donde los grandes productores pasarán a controlar la producción y la comercialización del arroz dominicano.

Además, para tranquilizar a grandes productores de arroz les otorgaremos el privilegio, a través de licencias de importación, de que también sean importadores, y así puedan alejarse contentos de la producción nacional. Incluso, que puedan ligar arroz importado con arroz dominicano, empaquetarlo y colocarlo en el mercado interno etiquetado como arroz dominicano, con un mayor precio. Una mayor tasa de ganancia para los grandes productores haría el milagro de traicionar nuestra soberanía arrocera.

Por su parte, a los productores de habichuelas de San Juan los ayudamos con la ridícula suma de 30 millones de pesos, que todos sabemos que no alcanzará para que la producción de esa leguminosa pueda cubrir la demanda del pueblo dominicano, pero eso no importa, porque la diferencia o algo más, sería cubierta con importaciones. Ahí es que está el buen negocio, pero también la traición a nuestra soberanía alimentaria. O tal vez, pueda aparecer una institución pública que decida gastar 630 millones de pesos para hacer habichuelas con dulce en próxima Semana Santa.

Y finalmente el pollo, para darle el tiro de gracia a la bandera nacional había que facilitar la importación masiva de carne de pollo.

Las importaciones de carne de pollo han aumentado de 52 mil toneladas métricas en 2019 a 95 mil toneladas métricas en 2025, casi en 100%. Eso disparó también el porcentaje importado respecto a la producción nacional, que pasó de 12.8% en 2019 al 18.6% en 2025.

Lo más preocupante ha sido que mientras autoridades han dado rienda suelta a las importaciones, supuestamente porque la producción local encarece los precios, la realidad nos ha dicho otra cosa, porque en los últimos 6 años la inflación en precios de alimentos ha sido muy superior a la inflación general.

Y como si todo eso fuera poco, el plato del día que contiene arroz, habichuelas y carne de pollo, que consume diariamente el pueblo dominicano, ha incrementado su precio en las cafeterías y en pequeños negocios de comida diaria de RD$150.00 en el año 2020 a casi RD$500.00 en 2026. En pocas palabras las importaciones sólo han servido para mancillar la soberanía alimentaria del pueblo dominicano, encareciendo el precio de los alimentos y empobreciendo al pequeño y mediano productor agropecuario.

El caso de la carne de cerdo es otra triste historia que le contaremos luego.

jpm-am