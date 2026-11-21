SANTO DOMINGO.- La dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Milagros Ortiz Bosch, abogó por que la próxima convención de esa organización sea un espacio de debate de propuestas y programas que contribuya al fortalecimiento de la democracia interna.

Ortiz Bosch sostuvo que el partido debe preservar su tradición democrática y garantizar la participación de sus miembros en un proceso que fortalezca la institucionalidad.

“Queremos que sea una convención de ideas, de programas, de creación, de fortalecimiento del sistema democrático”, expresó al referirse al proceso interno.

La dirigente señaló que la organización debe valorar su trayectoria y los avances alcanzados en materia de participación política, para convertir el próximo encuentro en un nuevo aporte a la democracia partidaria.

Asimismo, informó que se trabaja en la elaboración de un reglamento que establecerá las pautas de la convención y garantizará una competencia organizada.

Ortiz Bosch consideró que el proceso debe contribuir a fortalecer la dirección del PRM y preparar a la organización para sus próximos desafíos electorales.

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