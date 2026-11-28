Puerto Príncipe, 28 nov (Prensa Latina) La Fuerza de la ONU para la Supresión de Bandas (FSB) en Haití realiza hoy operaciones especiales en el norteño departamento de Artibonite para rescatar zonas marítimas e imponer su presencia en ellas, según un diario local.

El ente militar del organismo mundial en la nación caribeña realiza sobre todo sus acciones para desmantelar la banda «Kokorat San Ras» que controla esas áreas, y reforzar el control en sus aguas, añadió el periódico Gazette Haiti.

La FSB tiene como objetivo central contribuir al restablecimiento de la seguridad en todo el territorio nacional antes de 2028, explicó a la prensa el portavoz de esa institución, Igor Rugwiza, citado por el diario.

Este propósito -según él- requiere intensificar las operaciones contra los grupos armados y desmantelar sus redes en las distintas regiones del país.

El aumento de las intervenciones en la zona de Bajo Artibonite tiene además el fin de facilitar la libre circulación de la población y restablecer la seguridad en las áreas afectadas por las actividades de las pandillas criminales, explicó el funcionario.

Rugwiza anunció, asimismo, la próxima creación de una unidad especializada encargada de realizar patrullas marítimas en las zonas mencionadas, con la finalidad de reforzar la vigilancia en esas aguas.

Dicha presencia -amplía el directivo- «permitiría a la FSB de la ONU controlar los movimientos y el tráfico ilícito, e impedir que individuos armados utilicen las vías marítimas para desplazarse hacia otros municipios.

De acuerdo con Rugwiza, «este dispositivo también puede contribuir a combatir las redes de abastecimiento de armas utilizadas por los grupos criminales».

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