El doctor Santos Ramírez (al centro) durante un acto en el que presentó su candidatura a la presidencia del CMD. A su lado, el Dr. Jorge Chahín y la Dra. Yubelkis Aquino.

SANTO DOMINGO.– El doctor Santo Ramírez presentó su candidatura a la presidencia del Colegio Médico Dominicano (CMD), con el respaldo del Gran Bloque Unitario y el Movimiento de Médicos Comunitarios.

Hizo la presentación durante un encuentro en el que expuso propuestas dirigidas a mejorar las condiciones laborales, económicas, académicas y jurídicas de los profesionales de la medicina.

La actividad, celebrada en el local principal del CMD, sirvió de escenario para el análisis de problemas que, a juicio del aspirante, requieren atención prioritaria tanto dentro de esta organización gremial como en el sistema nacional de salud.

Entre los principales planteamientos figuran la aplicación de la Ley 414-98, el desempleo médico, la ampliación de las plazas para residencias especializadas, la protección jurídica del ejercicio profesional y el fortalecimiento de la educación médica continua.

PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Ramírez destacó la necesidad de fortalecer la aplicación de la Ley 414-98, que modifica el artículo 7 de la Ley 60-97, y revisar los mecanismos para garantizar el reconocimiento de los derechos previsionales de los médicos del sector público.

Manifestó preocupación por las condiciones de retiro de los profesionales y las diferencias entre los sistemas de pensiones, al considerar que garantizar una protección económica digna después de años de servicio debe ser una prioridad de la representación gremial.

DESEMPLEO Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA

En cuanto al desempleo médico, propuso ampliar las plazas disponibles para residencias especializadas y promover una mayor participación del Estado en el desarrollo de programas de formación, tomando en cuenta la cantidad de profesionales que egresan de las universidades dominicanas.

También planteó revisar las condiciones académicas y laborales de los médicos residentes, con el propósito de adecuar su formación a los avances científicos y las exigencias actuales de la medicina.

PROTECCIÓN JURÍDICA DEL EJERCICIO MÉDICO

En el ámbito legal, el candidato propuso impulsar una maestría en Derecho Médico que permita fortalecer los conocimientos de los actores del sistema judicial sobre la práctica clínica, la responsabilidad profesional y las particularidades de las decisiones médicas durante la atención de los pacientes.

Asimismo, planteó promover el debate sobre la despenalización de la decisión médica, a fin de establecer diferencias entre los errores profesionales, las complicaciones inherentes a los procedimientos clínicos y las actuaciones en las que pudiera existir intención de causar daño.

EDUCACIÓN CONTINUA Y REIVINDICACIONES

Ramírez también consideró necesario fortalecer la participación del Estado en los programas de educación médica continua, actualización y certificación profesional, para garantizar que los médicos mantengan sus conocimientos al día frente a los avances de la ciencia y la tecnología.

En materia de reivindicaciones gremiales, incluyó la revisión de los honorarios médicos, los incentivos laborales, las condiciones de contratación y la defensa de los derechos de los profesionales de la salud.

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