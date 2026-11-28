SANTO DOMINGO, (Prensa Latina).– La concesión otorgada a la empresa vietnamita Viettel para operar en el mercado de las telecomunicaciones de República Dominicana se convirtió en uno de los principales temas de debate esta semana, en medio de cuestionamientos de Estados Unidos y aclaraciones de las autoridades dominicanas.

El episodio abrió una discusión que trasciende el ámbito comercial y coloca en primer plano las tensiones geopolíticas relacionadas con el control de tecnologías estratégicas, la seguridad de las redes y la soberanía de los Estados para decidir sus alianzas económicas.

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) otorgó a Viettel una concesión por 20 años para operar en el país y utilizar 240 megahercios (MHz) del espectro radioeléctrico, recurso público fundamental para transmitir señales de telefonía móvil y datos.

La autorización permitirá a la compañía vietnamita desplegar infraestructura y ofrecer servicios de telecomunicaciones, incorporándose como nuevo competidor en un mercado donde operan Claro, Altice y Viva.

La operación se realizó mediante una licitación pública internacional y representó compromisos económicos de Viettel por 107 millones de dólares. En el mismo proceso, Claro Dominicana recibió una asignación adicional de frecuencias, con compromisos por 12,5 millones de dólares.

CUESTIONAMIENTOS DE ESTADOS UNIDOS

La controversia tomó fuerza tras las declaraciones de la embajadora estadounidense en Santo Domingo, Leah Francis Campos, quien expresó preocupación por la tecnología que podría utilizar Viettel para desplegar su red.

La diplomática cuestionó que las restricciones establecidas por Indotel para proveedores considerados de alto riesgo, según su interpretación, abarcaran solamente el 20 % del proyecto y dejaran fuera el 80 % restante.

Campos recomendó ampliar esas limitaciones y advirtió que la ausencia de garantías sobre los equipos y programas utilizados podría desalentar la participación de inversionistas estadounidenses en el sector.

«Hay inversionistas estadounidenses del sector de telecomunicaciones que no van a venir porque no tienen garantías de que la tecnología que está detrás sea confiable», afirmó.

No obstante, reconoció que República Dominicana es un país soberano y tiene derecho a contratar con las empresas que considere convenientes, aunque reiteró las preocupaciones de Washington.

INDOTEL DEFIENDE LA CONCESIÓN

En respuesta, el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, defendió la legalidad del procedimiento y anunció que la institución pondría a disposición del público tres consultas jurídicas elaboradas por especialistas dominicanos para sustentar las decisiones adoptadas.

El organismo también reivindicó la aplicación de medidas regulatorias destinadas a proteger las infraestructuras críticas de telecomunicaciones.

Por su parte, el Gobierno dominicano ha procurado mantener abierto el diálogo con Washington. El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor «Ito» Bisonó, descartó que las diferencias en torno al proyecto afecten las relaciones bilaterales y confirmó que existen conversaciones entre ambas partes.

EL TRASFONDO GEOPOLÍTICO

La discusión adquiere mayor relevancia por la naturaleza de Viettel, un conglomerado vietnamita vinculado al Estado y al Ministerio de Defensa de ese país, con presencia en el sector de las telecomunicaciones en distintos mercados internacionales.

Su relación con fabricantes tecnológicos de otras naciones, entre ellos el gigante chino Huawei, también figura entre las preocupaciones expresadas por Washington.

El caso refleja los desafíos que enfrentan los países en desarrollo para diversificar sus inversiones, ampliar sus capacidades tecnológicas y garantizar la seguridad de sus infraestructuras en un escenario de creciente rivalidad entre potencias.

Para República Dominicana, el desafío consiste en aprovechar la llegada de nuevos capitales y operadores, establecer controles técnicos rigurosos y preservar su capacidad de decidir sobre sus alianzas económicas, sin permitir que las diferencias geopolíticas se conviertan en condicionantes de sus políticas públicas.

an/am