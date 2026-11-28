SANTO DOMINGO.– El sistema de alta presión que incide sobre el Atlántico norte mantendrá reducidas las posibilidades de lluvias significativas en gran parte del territorio dominicano este sábado, aunque el viento del este favorecerá chubascos aislados en distintas provincias, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo explicó que la circulación de este sistema limita la humedad en la masa de aire, dificultando la formación de nubes importantes. No obstante, se esperan precipitaciones débiles durante las primeras horas del día en zonas costeras de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Samaná.

CHUBASCOS AISLADOS Y CALOR

En horas de la tarde podrían registrarse lluvias aisladas en localidades de La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.

Para el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Norte, Oeste y Este, el pronóstico contempla cielo medio nublado ocasionalmente, con chubascos durante la tarde.

Las temperaturas continuarán calurosas, con máximas de 31 °C a 33 °C en el Gran Santo Domingo y de 33 °C a 35 °C en Puerto Plata.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares ventilados y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

PRONÓSTICO PARA DOMINGO Y LUNES

Para este domingo se esperan pocas lluvias durante la mañana. En la tarde podrían producirse precipitaciones débiles y aisladas en el noreste y la cordillera Central. En la noche, el viento del este favorecerá lluvias dispersas en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Samaná.

El lunes continuará el patrón de escasas precipitaciones, aunque podrían ocurrir chubascos vespertinos en Samaná, Hato Mayor, Monte Plata y San Cristóbal.

TEMPERATURAS MÁXIMAS

Las temperaturas oscilarán entre 32 °C y 34 °C en Santiago, Duarte, La Vega, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal, Samaná, Monte Cristi, Azua, San Juan, Barahona y La Altagracia.

En Peravia y Monseñor Nouel se esperan entre 31 °C y 33 °C, mientras que Constanza registrará valores más frescos, de 26 °C a 28 °C.

an/am