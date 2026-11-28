Toda comunidad humana tiene historia y perfiles que la definen, y también anécdotas que alimentan la memoria El profesor Ceferino Moní tiene escrita y publicada la historia de Miches (Miches, historia y tradición) y un volumen de anécdotas de los personajes (realmente personas) que, por asumir comportamientos singulares, protagonizan acciones dignas de ser contadas y recordadas.

Su propósito de presentar a Miches tal como es, ha llevado a nuestro historiador a crear un libro titulado Tras las huellas del munícipe. Esta vez pone los focos en las personas, ya que, sin la presencia de un conglomerado humano, el lugar físico no representa un pueblo. En esta obra figuran las biografías de hombres y mujeres que han trabajado para satisfacer necesidades propias de una comunidad. Ha comenzado con Miguel Pérez Castro, quien encabeza la lista de los precursores que estuvieron en esta tierra cuando era una sección llamada Jovero, perteneciente al municipio El Seibo.

El libro fue presentado el sábado 31 de octubre, en la Feria Municipal del Libro, del citado municipio. Les presento el contenido de los capítulos: Precursores, Otros emprendedores en el comercio, Educación, Músicos, Artesanos, Sacerdotes y pastores, Escritores, Micheros destacados en República Dominicana y en el exterior, La gastronomía, Comunicación, Síndicos y alcaldes. Y he aquí una cita que señala el punto de partida: “En el año de 1883, cuando esta sección de El Jovero fue elevada a la categoría de puesto cantonal por medio del Decreto 2127 de fecha 10 de junio de 1883, hubo la necesidad de construir la zona urbana para este recién creado puesto cantonal”. (Pág. 81).

Eran tierras fértiles y abundantes, que parecían no tener dueños. Y llegaron colonos de otros pueblos -pero también de otros países, Líbano, por ejemplo-, que desarrollaron comercios importantes, fincas de cocoteros y ganado, introdujeron embarcaciones para el cabotaje y construyeron viviendas con mejor arquitectura que la conocida hasta entonces. Aquí aparecen las biografías de Salomón Seguié, Nassim Nader y Juan Kair, quienes además formaron familias en Miches y dejaron para siempre sus apellidos.

El trabajo es un elemento infaltable en la reconstrucción de la memoria de un pueblo y por eso a unos munícipes se les tributa un reconocimiento con la inscripción de su historia en este libro. Unos cultivaron la tierra y otros se dedicaron al comercio o sirvieron a la educación, a la salud, al entretenimiento, a la seguridad ciudadana, a la predicación de la palabra de Dios, como es el caso del siempre digno de recordación Daniel McNeil, sacerdote de los Scarboro Missions, procedente de Canadá, quien llegó a Miches en 1952.

Esfuerzo

El esfuerzo del autor ha sido notable para que ningún sector ocupacional quedara sin mención. Los músicos: Ángel de León (Chelo y sus famosos hijos Héctor, Choco y Nando de León), César Páez (Monchín), Dioni Moya, Charlie Mosquea. Los miembros de la Policía, desde el cabo Ramón Ulises González, que comandó el primer puesto policial, hasta Bernardo Santana Páez, quien fuera jefe de la Policía Nacional con el insólito rango de teniente general. Entre los militares destaca el vicealmirante Miguel Ángel González, junto a otros generales de brigada y coroneles.

Ricos y pobres han sido biografiados: Juan Kair y Anisia Reyes; Ángel García Berroa y Rosa Julia Amparo, la partera de generaciones de micheros. También son biografiados los iletrados, como Marcelino Rijo, un filántropo sin dinero, y su nieto Antoliano Peralta Romero, jurista y escritor, primer michero en alcanzar la condición de ministro de Estado.

Los escritores de Miches tienen su espacio en el valioso catálogo. Debo agradecer la generosa referencia que se hace de mi nombre. Otra figura destacada más allá de los linderos de Miches es el sacerdote Abelino Reyes González, rector de la Universidad Católica del Este, con asiento en Higüey.

Este libro resulta una herramienta ideal para conocer lo relativo o perteneciente a Miches y a los micheros. Y a la vez sirve de instrumento para reconocer a quienes trabajan, luchan, practican el bien o promueven el perfeccionamiento de su pueblo, ya fuera en lo material como en lo espiritual, que es más importante. No debe olvidarse que la suma de la historia chica facilita el conocimiento de la historia del pueblo dominicano. Leamos al profesor Moní.

rafaelperaltar@gmail.com

JPM