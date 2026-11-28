Efectivos de la agrupación rusa de tropas Norte operan un sistema de lanzacohetes múltiple BM-21 Grad-

MUSCU.- El Ministerio de Defensa de Rusia informó este sábado sobre una nueva oleada de ataques contra infraestructuras energéticas, de combustible y de transporte utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el marco de la guerra entre ambos países.

Según el organismo militar ruso, sus fuerzas alcanzaron una subestación eléctrica de 110 kilovoltios (kV) en la provincia de Kiev, que abastece a empresas vinculadas con la industria de defensa ucraniana.

Asimismo, fue impactado un tanque de combustible en la provincia de Odesa, donde, según Moscú, se almacenaban suministros destinados a las tropas ucranianas.

AFECTADOS TRENES Y UN BUQUE DE CARGA

El Ministerio de Defensa ruso también informó sobre daños a cuatro locomotoras en las provincias de Dnepropetrovsk, Zhitómir y Járkov, que supuestamente eran utilizadas para transportar armas y equipos militares.

A estos objetivos se sumó un buque de carga seca que navegaba por el mar Negro y que, de acuerdo con la versión rusa, transportaba material militar hacia Ucrania.

Hasta el momento, la información difundida por Moscú no incluye detalles sobre posibles víctimas ni ha sido acompañada de una confirmación independiente de los daños reportados.

an/am