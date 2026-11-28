GAZA.- Dos trabajadores de Médicos Sin Fronteras (MSF), que se desempeñaban como vigilantes de seguridad en una de sus clínicas en la Franja de Gaza, murieron durante un ataque israelí ocurrido la noche del viernes, según denunció la organización humanitaria y confirmó este sábado el Ejército de Israel.

«Estamos devastados e indignados por la muerte de dos de nuestros compañeros en un ataque israelí contra una de nuestras clínicas», informó MSF a través de sus redes sociales. La entidad señaló que con estas muertes asciende a 17 el número de trabajadores de la organización fallecidos en Gaza.

INSTALACIONES IDENTIFICADAS

La organización explicó que la clínica está ubicada junto al hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza, y que sus instalaciones estaban claramente identificadas con los logotipos de MSF. Además, aseguró que las coordenadas del establecimiento habían sido comunicadas previamente al Ejército israelí.

MSF exigió que se investigue lo ocurrido y que los responsables rindan cuentas, al tiempo que expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Por su parte, el Ejército israelí confirmó la operación militar y afirmó que los dos fallecidos pertenecían al movimiento islamista Hamás. Según su versión, uno de ellos era comandante de una célula de artillería de su brazo armado. Sin embargo, las autoridades militares no presentaron pruebas que respaldaran esas acusaciones.

CONTINÚAN LOS ATAQUES PESE A LA TREGUA

La violencia también dejó otros seis palestinos muertos durante el viernes. Tres fallecieron en un bombardeo en Rafah y otro hombre murió por disparos en esa localidad. En el norte del enclave, dos personas perdieron la vida en ataques con drones en el campamento de refugiados de Yabalia.

Los ataques continúan pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, al menos 1,705 personas han muerto por acciones militares israelíes desde la entrada en vigor de la tregua.

En total, más de 74,772 palestinos han fallecido desde el inicio de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de milicias palestinas en territorio israelí, que dejó alrededor de 1,200 muertos y 251 personas secuestradas.

an/am