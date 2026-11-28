El proyecto contempla 14 estaciones y conectará distintos sectores de Santiago de los Caballeros.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– República Dominicana recibió este sábado los trenes 03 y 04 del Monorriel de Santiago, completando así la llegada de las primeras cuatro unidades de un sistema ferroviario elevado de 13,2 kilómetros que busca transformar la movilidad urbana de esa ciudad.

El proyecto contempla 14 estaciones y conectará distintos sectores de Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad más poblada del país, mediante un sistema de transporte masivo diseñado para reducir los tiempos de desplazamiento y descongestionar las principales vías.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

A diferencia de los ferrocarriles convencionales, el monorriel funcionará sobre una estructura elevada de una sola viga, lo que permitirá realizar el recorrido sin ocupar directamente las vías destinadas al tránsito vehicular.

Cada tren está compuesto por cuatro vagones, tiene aproximadamente 50 metros de longitud y capacidad para transportar hasta 580 pasajeros. Además, dispone de espacios para personas con movilidad reducida, asientos preferenciales y sistemas de información sonora y visual.

PRUEBAS Y VALIDACIÓN TÉCNICA

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó la llegada de las nuevas unidades como un avance importante en la construcción de una infraestructura que, según afirmó, contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Santiago.

Los trenes serán trasladados al Patio y Taller del proyecto, donde pasarán por procesos de acoplamiento, adecuación y validación técnica, antes de iniciar las pruebas estáticas y dinámicas para verificar su funcionamiento y condiciones de seguridad.

La llegada de las primeras cuatro unidades representa un paso en la integración de los componentes ferroviarios, aunque todavía deben completarse las obras y las verificaciones necesarias para su puesta en servicio.

El Monorriel forma parte de los planes del Gobierno dominicano para modernizar el transporte público y ampliar las alternativas de movilidad fuera de Santo Domingo, donde opera la principal red de Metro del país.

an/am