SANTO DOMINGO.- La disputa entre Estados Unidos y China por la participación de sus tecnologías en el sector de las telecomunicaciones dominicano sumó un nuevo capítulo, luego de que la representación diplomática china respondiera a las declaraciones de la embajadora estadounidense, Leah Francis Campos.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la Embajada de China en República Dominicana expresó su «profundo descontento y firme oposición» a las recomendaciones de Washington para que el país exija a la empresa vietnamita Viettel utilizar exclusivamente tecnología de naciones consideradas confiables por Estados Unidos.

CHINA PLANTEA CUATRO INTERROGANTES

La sede diplomática cuestionó si Estados Unidos tiene autoridad para decidir qué tecnología debe utilizar República Dominicana, cuáles son los criterios para determinar qué países ofrecen proveedores confiables y por qué deberían excluirse las empresas chinas.

También advirtió que limitar la participación de esos proveedores podría encarecer los servicios de telecomunicaciones, ampliar la brecha digital y perjudicar a los consumidores.

China defendió el derecho dominicano a seleccionar sus socios comerciales y tecnológicos conforme a sus intereses nacionales, sin condicionamientos geopolíticos externos.

«La verdadera amistad se basa en el respeto mutuo, no en la imposición ni en la intromisión», expresó la representación diplomática.

ORIGEN DE LA CONTROVERSIA

La reacción de Pekín se produjo después de que Campos cuestionara la Resolución 100-2026 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), relativa a las restricciones sobre equipos y programas de proveedores considerados de alto riesgo.

La diplomática sostuvo que la disposición permite incorporar tecnología de países no confiables hasta en un 20 % del proyecto de Viettel y recomendó exigir que la empresa utilice exclusivamente tecnología de países signatarios del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia.

Como argumento, afirmó que Viettel no utiliza tecnología china en sus operaciones estadounidenses, mientras que en Perú emplea equipos de ese origen.

RD EN MEDIO DE LA DISPUTA

El intercambio evidencia las diferencias entre Washington y Pekín sobre la seguridad de las redes y la presencia de tecnología china en infraestructuras estratégicas.

República Dominicana enfrenta el desafío de establecer sus propios criterios regulatorios, garantizar la seguridad de sus telecomunicaciones y preservar sus relaciones comerciales y diplomáticas con ambas potencias.

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