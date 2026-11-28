SAN JOSÉ DE OCOA.– La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público decomisaron 3,750 plantas de presunta marihuana durante un amplio operativo aéreo y terrestre realizado en la comunidad montañosa de Arroyo Bonito, provincia San José de Ocoa.

Durante la intervención, las autoridades desmantelaron un centro de acopio, procesamiento y empaque de presuntos estupefacientes, equipado con sistemas de energía solar y diversos dispositivos utilizados para esas actividades.

OPERATIVO Y EQUIPOS OCUPADOS

La DNCD informó que, tras labores de vigilancia e inteligencia, sus agentes localizaron la plantación e iniciaron el corte, extracción y erradicación del cultivo.

En el lugar fueron ocupados seis paneles solares, un inversor, ocho baterías, un panel de control eléctrico, 19 extractores de aire, ocho abanicos y una empacadora al vacío.

También decomisaron una bomba fumigadora, insecticidas, carretillas, una escalera, alambres y otras evidencias que forman parte de la investigación.

MÁS DE 150 PERSONAS PARTICIPARON

En el operativo participaron más de 150 hombres y personal de apoyo, con la colaboración de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y organismos de inteligencia del Estado.

Las labores de intervención y extracción de las plantas se extendieron durante más de 12 horas, debido a las condiciones del terreno montañoso y al volumen del cultivo.

INVESTIGAN A LOS RESPONSABLES

Las unidades aéreas y terrestres permanecen desplegadas en la zona para identificar otras posibles plantaciones y ampliar las investigaciones.

Las plantas y los equipos ocupados quedaron bajo custodia del Ministerio Público, mientras las autoridades trabajan en la localización de varios hombres presuntamente vinculados con estas actividades ilícitas.

an/am