SAN JOSÉ DE OCOA.– La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público decomisaron 3,750 plantas de presunta marihuana durante un amplio operativo aéreo y terrestre realizado en la comunidad montañosa de Arroyo Bonito, provincia San José de Ocoa.
Durante la intervención, las autoridades desmantelaron un centro de acopio, procesamiento y empaque de presuntos estupefacientes, equipado con sistemas de energía solar y diversos dispositivos utilizados para esas actividades.
OPERATIVO Y EQUIPOS OCUPADOS
La DNCD informó que, tras labores de vigilancia e inteligencia, sus agentes localizaron la plantación e iniciaron el corte, extracción y erradicación del cultivo.
En el lugar fueron ocupados seis paneles solares, un inversor, ocho baterías, un panel de control eléctrico, 19 extractores de aire, ocho abanicos y una empacadora al vacío.
También decomisaron una bomba fumigadora, insecticidas, carretillas, una escalera, alambres y otras evidencias que forman parte de la investigación.
MÁS DE 150 PERSONAS PARTICIPARON
En el operativo participaron más de 150 hombres y personal de apoyo, con la colaboración de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y organismos de inteligencia del Estado.
Las labores de intervención y extracción de las plantas se extendieron durante más de 12 horas, debido a las condiciones del terreno montañoso y al volumen del cultivo.
INVESTIGAN A LOS RESPONSABLES
Las unidades aéreas y terrestres permanecen desplegadas en la zona para identificar otras posibles plantaciones y ampliar las investigaciones.
Las plantas y los equipos ocupados quedaron bajo custodia del Ministerio Público, mientras las autoridades trabajan en la localización de varios hombres presuntamente vinculados con estas actividades ilícitas.
an/am
Tannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
diferente a los DES-GRA-CIA-DOS desgobiernos del PLD que ahora es en parte el PU-PU, que solo tenían tiempo para despedrar el erario impunemente. Cuando pasaban cosas iguales, nunca, porque estaban coludidos con los mafiosos traficando influencias, como una asociación de malhechores.
en RD eso es ilegal
La mariguana es legal y se da medicinal, ellos no saben eso, como pueden destruir una plantación de un producto que se vende legal, eso es un abuso, y una ignorancia, los que tienen que velar es donde vaya ese producto después de la cosecha.! Destruir plantaciones,!,.
Es legal, pero no en República Dominicana.