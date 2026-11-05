Mayoría apoya forma en que PN enfrenta delincuencia RD

SANTO DOMINGO.- Una mayoría apoya la forma en que la Policía Nacional está enfrentando la delincuencia en la República Dominicana, según lo reflejan los resultados de una consulta que ALMOMENTO.NET acaba de realizar entre sus lectores.

Durante tres días este periódico digital mantuvo en primera página las preguntas a sus lectores: ¿QUÉ OPINAS sobre la muerte de supuestos delincuentes?, ¿Son justificadas o no las muertes provocadas por agentes de la Policía Nacional? ¿Es atinada o no la respuesta oficial a la delincuencia?

De los 80 comentarios registrados, 58 (72.5%) fueron a favor de la actuación policial y sólo 14 (17.5%) en contra por considerarlo que la uniformada viola el debido proceso y los derechos humanos. Ocho (10%) fijó una posición intermedia, exigiendo que la misma contundencia se aplique a los narcotraficantes de alto nivel, oficiales vinculados a puntos de drogas y delincuentes de cuello blanco.