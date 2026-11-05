Mayoría apoya forma en que PN enfrenta delincuencia RD

SANTO DOMINGO.- Una mayoría apoya la forma en que la Policía Nacional está enfrentando la delincuencia en la República Dominicana, según lo reflejan los resultados de una consulta que ALMOMENTO.NET acaba de realizar entre sus lectores.
Durante tres días este periódico digital mantuvo en primera página las preguntas a sus lectores: ¿QUÉ OPINAS sobre la muerte de supuestos delincuentes?, ¿Son justificadas o no las muertes provocadas por agentes de la Policía Nacional? ¿Es atinada o no la respuesta oficial a la delincuencia?
De los 80 comentarios registrados, 58 (72.5%) fueron a favor de la actuación policial y sólo 14 (17.5%) en contra por considerarlo que la uniformada viola el debido proceso y los derechos humanos. Ocho (10%) fijó una posición intermedia, exigiendo que la misma contundencia se aplique a los narcotraficantes de alto nivel, oficiales vinculados a puntos de drogas y delincuentes de cuello blanco.
Bueno, no soy un esbirro, Dios lo sabe qué no, pero viviendo esta intranquilidad en que se vive hoy en R.D., estoy de acuerdo con que, a estos facinerosos de pie, estoy de acuerdo con el «29».
Es propicio destacar, que esos delincuentes nacieron y se criaron en los DES-GRA–CIA-DOS
desgobiernos del PLD, que hoy es en parte el PU-PU de MEGA delincuente de Leonel F. Ruina, y, de Dañino Manilo Mierdina Sánchez.
Con excepcion de los delincuentes, todos estamos en contra de la delincuencia, pero eso no indica que estemos en contra de un estado de derecho, el darle libertad a la policia para matar, es tambien darle la libertad para el sicariato, quienes protegen los puntos de drogas? no debe ser que el mismo que protege un punto de droga tenga la potestad para matar a quien el considere delincuente, se debe investigar cada muerte.
Yo apoyo el código 29 que es sacar de las calles muertos a los atracadores violentos que se enfrentan a la policía .