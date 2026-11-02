¿QUÉ OPINAS sobre la muerte de supuestos delincuentes?

¿Son justificadas o no las muertes de supuestos delincuentes provocadas por agentes de la Policía Nacional?. ¿Es atinada o no la respuesta oficial a la delincuencia en República Dominicana?.
Escribe tu respuesta más abajo en la sección de comentarios. El miércoles elaboraremos una noticia sobre las opiniones emitidas.
Claro que si , un drogadicto , ladron, asesino y vago que espera al o a la que madruga para ganarse el sustento honradamente y vengan estos desaprensivos a querer conseguir el dinero facil.
Hubo un momento en la historia, cuando Dios no pudo mas con la maldad de algunos…los ahogó a todos….en este caso apoyo la policía, bien por quitar delincuentes de nuestras vidas. EXCELENTE trabajo de la policía nacional.