Trump exige autoridades dar victoria a su candidato Alaska

WASHINGTON 5 Nov.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a alimentar las teorías de la conspiración sobre un supuesto plan de la oposición demócrata para confundir al electorado de Alaska en las elecciones legislativas en el estado y exigido que las autoridades electorales den la victoria a su candidato.

El recuento en Alaska todavía no ha terminado y la votación entre la candidata demócrata, Mary Peltola, y su rival republicano Dan S. Sullivan, podría acabar decidiéndose por una diferencia de cientos de votos. En medio de esta pugna, existe un tercer candidato independiente llamado Daniel J. Sullivan y el presidente lleva semanas convencido de que algunos de sus votantes se están confundiendo y están votando por este último.

Aunque ningún tribunal ha respaldado las demandas al respecto del Departamento de Justicia y los demócratas han arrasado en las elecciones legislativas, un escaño más en Alaska facilitaría la aprobación bipartidista de proyectos de ley.

Los demócratas tienen confirmados 55 escaños. Con 56, si ganan Alaska, solo necesitarían el respaldo de cuatro republicanos moderados para saltarse la figura del filibustero, un verdadero incordio para sus proyectos en la cámara alta.

Dada la situación, Trump ha insistido en que «los totales de voto del falso Dan Sullivan deberían ir al verdadero Dan Sullivan» para «dar por zanjadas las elecciones». «Victoria fácil. No hay solución justa», ha añadido.

Para hacerse una idea de lo ajustado de la votación en Alaska, ahora mismo, con el recuento al 70%, Peltola saca una diferencia de solo 600 votos al republicano Sullivan. Aunque varias proyecciones dan la victoria final a la candidata demócrata, ninguna de ellas se atreve a confirmar su triunfo.

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