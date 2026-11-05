El Salvador y Haití fortalecen cooperación frente al crimen

San Salvador, 5 nov.- Las cancilleres de El Salvador, Alexandra Hill, y de Haití, Raina Forbin, acordaron fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, así como coordinar acciones frente a las estructuras criminales que operan en esa nación caribeña.

El encuentro tuvo lugar a propósito de la XXX Cumbre Iberoamericana (celebrada en España) en el cual Hill agradeció la solidaridad y el respaldo brindado por el Gobierno haitiano a su país tras la emboscada a cuatro soldados salvadoreños que participaban en la misión internacional para restablecer la seguridad.

Según un comunicado de la cancillería haitiana, Hill ratificó la disposición del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de mantener la colaboración con Haití, tanto mediante la participación nacional en la Fuerza de Represión de Pandillas como a través de mecanismos bilaterales, durante el tiempo que las autoridades haitianas lo consideren necesario y en respeto a su soberanía.

Al mismo tiempo manifestó la disposición de mantener una comunicación directa y permanente con las autoridades haitianas para garantizar la coordinación de las acciones, conforme a las prioridades establecidas por esa nación.

Por su parte, Forbin reiteró el apoyo del Gobierno encabezado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y del pueblo haitiano a El Salvador, en medio de las circunstancias que rodearon el ataque.

Ambas representantes acordaron impulsar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el combate al crimen organizado, la protección de niños expuestos a la influencia de las pandillas y los procesos de desarme, desmovilización y reintegración.

También coincidieron en que es posible poner fin a la influencia de las organizaciones criminales en Haití y generar condiciones favorables para la paz, la estabilidad y el desarrollo de su población.

El 18 de octubre cuatro soldados salvadoreños fueron emboscados en Haití y desde ese momento se desconoce su paradero, tras el asalto El Salvador desplegó una misión de unos dos mil soldados que según Bukele tiene por objetivo rescatar con vida a los militares y advirtió que sus fuerzas actuarán contra las pandillas responsables.

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