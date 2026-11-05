90 alcaldes del PRM respaldan candidatura de David Collado

SANTO DOMINGO.– Un total de 90 de los 122 alcaldes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), equivalente al 74 %, respalda el proyecto presidencial del ministro de Turismo, David Collado, según informó su equipo de campaña.

El encuentro fue encabezado por Víctor D’Aza, coordinador nacional municipal de la campaña, quien reunió a representantes de los gobiernos locales para coordinar acciones dirigidas a fortalecer la candidatura y organizar el proceso de inscripción.

Durante la reunión, los asistentes reafirmaron su apoyo al exalcalde del Distrito Nacional y su disposición de participar en la estrategia política para impulsar sus aspiraciones presidenciales.

En la actividad participaron Jean Luis Rodríguez, director político de campaña; Junior Peralta, director de Organización; Ángel de la Cruz, director operativo, y Pedro Richardson, director ejecutivo.

También estuvieron Stalin Alcántara, director ejecutivo nacional; Robert Polanco y Nelson Núñez, responsables de los alcaldes municipales, y Alex Díaz, director político municipal.

La reunión forma parte de los trabajos de articulación territorial que desarrolla el equipo de Collado dentro del partido oficialista.

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