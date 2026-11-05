Dice en el 2028 en RD habrá “inicio de relevo generacional”

Fernández dijo este jueves que este ciclo histórico que se inicia en 2028 se extenderá por 30 años.

Santo Domingo, 5 nov (Prensa Latina) – El expresidente dominicano Leonel Fernández consideró que en 2028 comenzará una nueva etapa política en el país, en la que jóvenes dirigentes asumirán mayores responsabilidades en la conducción nacional.

El también presidente del opositor partido Fuerza del Pueblo (FP), mencionó entre esos nuevos liderazgos al senador Omar Fernández y a la economista y comunicadora Erika Infante, y afirmó que su organización está preparada para impulsar ese proceso de renovación.

«En el próximo ciclo histórico que se inicia en 2028 y que se extenderá por 30 años, jóvenes como Omar, Erika y muchos otros tendrán la responsabilidad histórica de dirigir los destinos de la República Dominicana», expresó durante una entrevista en el espacio Regente Podcast.

Fernández fundamentó su planteamiento en una interpretación de la historia política dominicana organizada en ciclos.

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO Y JOAQUIN BALAGUER

Como referencias citó los 30 años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), la influencia del expresidente Joaquín Balaguer, quien gobernó durante 22 años en distintos períodos entre 1966 y 1996, y las tres décadas de predominio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la vida política nacional, desde 1996 hasta 2026.

A partir de esa lectura, el exmandatario sostuvo que el país atraviesa una transición hacia una nueva etapa, cuyo comienzo situó en 2028, año en que están previstas las próximas elecciones presidenciales.

«Yo quiero que ese nuevo ciclo sea iniciado por la Fuerza del Pueblo, que siembre la semilla y la visión de futuro, para que se produzca ese relevo que inevitablemente tiene que ocurrir», afirmó.

Fernández gobernó República Dominicana durante tres períodos: 1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012. La Fuerza del Pueblo, organización que preside, surgió en 2019 tras su salida del PLD.

Uno de los nombres citados por el expresidente fue el de su hijo Omar Fernández, actual senador por el Distrito Nacional, quien llegó al Congreso en 2020 como diputado y ocupó esa posición hasta 2024, cuando resultó electo para la Cámara Alta.

La otra figura mencionada fue Erika Infante, economista y dirigente de la Fuerza del Pueblo.

La próxima contienda general en la República Dominicana está prevista para mayo de 2028.

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