DGM detiene 1,447 haitianos indocumentados en 24 horas

SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que detuvo a 1,447 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular durante los operativos de interdicción realizados el miércoles 4 de noviembre en diferentes provincias de la República Dominicana.

Santo Domingo encabezó las detenciones con 177 personas, seguido de Dajabón, con 173; Elías Piña, con 151; Valverde, con 139; Independencia, con 91, y Pedernales, con 83.

OPERATIVOS EN DISTINTAS PROVINCIAS

La institución explicó que las intervenciones fueron ejecutadas desde horas de la madrugada por agentes de Reacción Rápida (ARR), en coordinación con efectivos de la Policía Nacional, el Ejército y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).

Asimismo, se reportaron 75 detenciones en Espaillat, 54 en María Trinidad Sánchez y 53 en Santiago.

Los operativos también abarcaron La Altagracia, Montecristi, La Vega, Puerto Plata, Barahona, Monte Plata, San Juan, Azua, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Bahoruco, Samaná, Santiago Rodríguez, Peravia, La Romana, San José de Ocoa y Duarte.

Los extranjeros detenidos fueron trasladados a los centros de procesamiento migratorio de la DGM, donde se realizan los procedimientos de identificación e investigación para determinar su situación legal y proceder con la devolución a sus países de origen cuando corresponda.

MÁS DE 1,400 DEPORTACIONES

La DGM informó, además, que durante las últimas 24 horas fueron deportados 1,454 extranjeros que no pudieron acreditar un estatus migratorio regular en territorio dominicano.

Las devoluciones se efectuaron a través de los puntos de control fronterizo de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

La institución indicó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes de control migratorio que desarrolla a nivel nacional, con el propósito de reforzar la vigilancia fronteriza y garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración 285-04 y su reglamento de aplicación.

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