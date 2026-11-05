Gobierno de RD proyecta un déficit fiscal al cierre del 3026

Santo Domingo, 5 nov (Prensa Latina) El Gobierno dominicano estima que el déficit del sector público no financiero alcanzará alrededor del 4,0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2026, por encima del 3,2 por ciento calculado, informó hoy.

La nueva previsión fue expuesta por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien atribuyó el incremento a las dificultades del entorno internacional, en particular al encarecimiento de los combustibles y a sus efectos sobre el gasto público.

Durante un encuentro sobre las repercusiones de los precios mundiales de los hidrocarburos en la economía dominicana, el funcionario consideró que la variación del resultado fiscal es manejable y responde a las circunstancias actuales.

Díaz explicó que las autoridades comunicaron sus nuevas perspectivas a una calificadora de riesgo que examinó la situación económica del país y señaló que, pese a la revisión de las estimaciones fiscales, República Dominicana recibió una mejora en su evaluación crediticia.

En cuanto al endeudamiento público, descartó que el mayor déficit se traduzca en un incremento significativo de la deuda en relación con el PIB.

Al respecto, sostuvo que ese indicador está condicionado no solo por el resultado de las cuentas fiscales, sino también por el crecimiento económico, las tasas de interés y las variaciones de la tasa de cambio.

Según el ministro, en agosto la deuda pública como proporción del PIB se mantenía en un nivel similar al registrado al finalizar 2025, por lo que proyectó un aumento marginal al término del presente año.

Asimismo, aseguró que el país conserva acceso a los mercados internacionales de financiamiento y mantiene la confianza de los inversionistas que adquieren títulos de deuda dominicana.

La revisión de las perspectivas fiscales se produce en momentos en que el Gobierno destina recursos adicionales a contener las variaciones de los precios de los combustibles, en medio de la volatilidad de los mercados internacionales de hidrocarburos.

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