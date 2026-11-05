El Salvador defiende tropas en Haití en Cumbre Iberoamérica

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, ante la XXX Cumbre Iberoamericana este jueves.

Madrid, 5 nov (Prensa Latina) El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió hoy en la XXX Cumbre Iberoamericana el despliegue militar salvadoreño en Haití y sostuvo que la presencia de sus tropas responde a un acuerdo bilateral con las autoridades de esa nación caribeña.

Ulloa aseguró que la participación de los efectivos salvadoreños cuenta con el consentimiento del Gobierno haitiano y descartó que la movilización constituye una ocupación o una intervención unilateral.

Â»No es una fuerza de ocupación, no es una decisión unilateral de El Salvador intervenir en Haití, es un arreglo bilateral con las autoridades haitianas que legitima la presencia militar nuestra en esta nación caribeñaÂ», afirmó el vicepresidente en el contexto XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en España.

Según el vicemandatario los cuatro salvadoreños desaparecidos luego de un enfrentamiento con pandillas haitianas no pertenecían a fuerzas de combate, sino que eran asistentes técnicos asignados a unidades vinculadas con organismos de Naciones Unidas.

La movilización se produjo después de la emboscada contra un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por Naciones Unidas, el 18 de octubre de 2026 en en las afueras de Puerto Príncipe.

Vamos a hacer lo posible, como dijimos, de rescatar a nuestros compatriotas y de ayudar al pueblo haitiano en el combate contra las pandillas y estas estructuras criminales, expresó Ulloa.

En otro momento de su intervención, el vicemandatario apeló a la solidaridad latinoamericana y consideró que los países de la región mantienen una deuda con Haití, al tiempo que manifestó la disposición de su Gobierno de continuar su apoyo a esa nación.

El Salvador desplegó unos dos mil militares, entre ellos efectivos de fuerzas especiales, además de vehículos blindados y apoyo aéreo tras la desaparición de sus cuatro soldados.

La jornada anterior, trascendió que las cancilleres de El Salvador, Alexandra Hill, y de Haití, Raina Forbin, acordaron fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, así como coordinar acciones frente a las estructuras criminales que operan en esa Isla.

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