Arrollador triunfo demócrata complica futuro a republicanos

WASHINGTON (EFE).– La contundente victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos otorgó al partido amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso y abrió un escenario adverso para los republicanos, que enfrentan dificultades para recuperar el control legislativo de cara a la salida de Donald Trump del poder.

Con una arrolladora muestra de respaldo popular en estados considerados bastiones republicanos, los votantes castigaron al mandatario en unos comicios que funcionaron como un referéndum sobre su gestión y estuvieron marcados por la inflación, el encarecimiento de los combustibles y el rechazo a la guerra contra Irán.

El panorama para los republicanos es sombrío. El gobernador saliente de Florida, Ron DeSantis, puso en duda que su partido pueda recuperarse de las derrotas sufridas y advirtió que podría permanecer varios años fuera del control del Congreso.

«Los demócratas obtendrán 55 escaños en el Senado y más de 250 en la Cámara de Representantes. Al observar el mapa del Senado y considerar un margen tan amplio en la Cámara, resulta muy poco probable que los republicanos recuperen el Congreso en 2028», escribió DeSantis en la red social X.

El gobernador, quien aspiró a la candidatura presidencial republicana en 2024 y podría intentarlo nuevamente en 2028, consideró incluso que su partido podría no tener posibilidades de controlar el Senado hasta 2032.

LOS DEMÓCRATAS CONQUISTAN BASTIONES REPUBLICANOS

La victoria demócrata superó las previsiones y permitió revertir resultados en estados como Texas, Kansas, Maine, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa y Ohio, donde en algunos casos los republicanos habían mantenido el control durante décadas.

Uno de los triunfos más simbólicos fue el de Abdul El-Sayed en Míchigan, quien se convirtió en el primer musulmán elegido para el Senado estadounidense. Su victoria contribuyó a consolidar la mayoría demócrata en la Cámara Alta.

Las contiendas en Alaska y Misisipi permanecían pendientes de definición. En este último estado, el demócrata Scott Colom mantenía una estrecha ventaja frente a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith, con el 48,9 % de los votos y menos de 50 papeletas de diferencia, según estimaciones de NBC.

De confirmarse su triunfo, Colom sería el primer senador negro de Misisipi desde 1881 y el primer demócrata en conquistar un escaño senatorial por ese estado desde 1982.

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