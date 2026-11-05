FILADELFIA: Asesinan joven dominicana en salón de belleza

FILADELFIA, Pensilvania.- Una joven dominicana murió baleada y otra resultó herida durante un hecho violento en un salón de belleza.

Bellaniris Hernández Camilo falleció a las 2:24 de la tarde del martes mientras era atendida en un hospital de esta ciudad.

El tiroteo ocurrió en el establecimiento Abba Blessed Beauty, propiedad de la joven empresaria dominicana Arisleidy Gil.

De acuerdo con el informe policial, el incidente fue reportado inicialmente al 911 como un supuesto apuñalamiento. Sin embargo, cuando los agentes llegaron a la escena, determinaron que se trataba de un ataque con arma de fuego.

Las autoridades establecieron que el ataque habría ocurrido entre 15 y 20 minutos antes de que se realizara la llamada de emergencia.

Dentro del local se encontraban tres mujeres al momento del hecho. Hernández Camilo recibió un disparo que le costó la vida. Una segunda mujer resultó herida tras ser golpeada con la culata de una pistola y fue trasladada a un centro médico.

Según la Policía, el sospechoso realizó varios disparos al aire durante el incidente.

En la vía pública, frente al salón, los investigadores recuperaron tres casquillos de bala.

BUSCAN AL RESPONSABLE

La Policía informó que busca a un hombre afroamericano de tez clara como sospechoso del homicidio.

El Centro de Crimen en Tiempo Real (RTC) de la Policía de Filadelfia inició la revisión de las cámaras de vigilancia de la zona para reconstruir la ruta de escape del atacante.

Las autoridades anunciaron una recompensa de 20,000 dólares por información que conduzca al arresto y condena del responsable.

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