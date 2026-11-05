Trump: jefe de campaña de los demócratas (1 de 2)

Hay paradojas que solamente se explican cuando la política se analiza más allá de los discursos y las intenciones de quienes ejercen el poder. Donald Trump regresó a la Casa Blanca con una agenda de confrontación, dispuesto a transformar las relaciones comerciales, endurecer la política migratoria, modificar el papel de Estados Unidos en el escenario internacional y consolidar su liderazgo dentro del Partido Republicano.

Sin embargo, el desarrollo de esa agenda terminó produciendo una contradicción política: el presidente republicano comenzó a proporcionarle al Partido Demócrata buena parte de los argumentos que necesitaba para reagrupar sus fuerzas. De ahí la ironía del título que no es un simple recurso periodístico: Trump terminó desempeñando, sin proponérselo, el papel de jefe de campaña de sus adversarios.

Cuando Trump inició su guerra arancelaria, el debate dejó de estar circunscrito a las diferencias entre economistas y especialistas en comercio internacional.

Las tarifas y la incertidumbre sobre su aplicación comenzaron a trasladarse a los costos de importación, los precios, las decisiones de contratación y la estabilidad de miles de pequeños negocios. Los comerciantes y empresarios de menor capacidad financiera quedaron particularmente expuestos a las variaciones de los costos y a las dificultades para trasladarlos al consumidor.

No todos los cierres comerciales pueden atribuirse exclusivamente a los aranceles, pero la política comercial introdujo presiones sobre un sector que constituye una parte fundamental de la economía estadounidense.

La situación se complicó con las redadas migratorias. La ofensiva de los organismos de inmigración no solamente provocó temor entre las comunidades inmigrantes; también repercutió en la actividad económica de numerosos establecimientos que dependían de trabajadores y consumidores inmigrantes. En distintas ciudades, los operativos y el temor a las detenciones afectaron la movilidad de las personas, el funcionamiento de negocios y la actividad comercial.

El problema dejó de ser exclusivamente migratorio para convertirse también en económico, social y político.

La administración Trump había prometido recuperar el control fronterizo, pero sus métodos terminaron abriendo otro frente de controversia nacional.

A esto se agregó la confrontación permanente de Trump con dirigentes demócratas, mandatarios extranjeros, organismos internacionales y sectores de la sociedad estadounidense. Su estilo de comunicación política convirtió numerosos desacuerdos institucionales en episodios de polarización nacional. En lugar de reducir las tensiones, muchas de esas controversias terminaron ampliando el campo de discusión y ofreciendo nuevos motivos para la movilización de sus opositores.

Pero el escenario adquirió otra dimensión con la guerra contra Irán y sus repercusiones en Medio Oriente. El encarecimiento de la energía, las preocupaciones sobre la inflación y el costo de la intervención militar comenzaron a afectar la percepción pública de la administración.

El ciudadano que tiene dificultades para pagar la gasolina, comprar alimentos, seguros médicos, medicamentos, cubrir la vivienda o mantener su pequeño negocio no necesariamente interpreta la política exterior desde los mismos parámetros que utiliza el presidente. Para una parte del electorado, las decisiones internacionales terminan midiéndose por sus consecuencias en la economía doméstica.

Ahora bien, para comprender la dimensión de esta paradoja es necesario mirar hacia el interior del Partido Demócrata. Antes de que esas controversias adquirieran semejante intensidad, la organización atravesaba un problema de identidad, liderazgo y orientación ideológica. No se trataba de una oposición homogénea, sino de una coalición donde convivían sectores moderados, liberales progresistas y corrientes más radicalizadas en determinados asuntos culturales y sociales.

La confrontación entre la ortodoxia partidaria y los sectores progresistas, incluidos aquellos a los que sus críticos identifican con la corriente woke, reflejaba una discusión más profunda sobre el rumbo de la organización. Mientras unos defendían posiciones más tradicionales, pragmáticas y electorales, otros reclamaban una transformación ideológica y cultural de mayor alcance. La dificultad consistía en construir una identidad política capaz de representar esas sensibilidades sin perder conexión con los electores moderados e independientes.

En esas circunstancias, Trump terminó convirtiéndose en un elemento externo de cohesión. La política tiene una particularidad que con frecuencia escapa a quienes gobiernan: un adversario común puede conseguir que organizaciones divididas encuentren motivos para actuar conjuntamente. Cuando las diferencias internas pasan a un segundo plano frente a una preocupación compartida, las fuerzas políticas pueden construir una unidad circunstancial sin haber resuelto sus contradicciones originales.

Desde la sociología de las organizaciones y la psicología política, este fenómeno puede interpretarse como una forma de cohesión negativa: la coincidencia de diferentes sectores alrededor de aquello que rechazan, aunque todavía no exista un acuerdo suficientemente sólido sobre aquello que desean construir. Los demócratas no necesitaban resolver todas sus diferencias para coincidir en la oposición a determinadas decisiones presidenciales. Les bastaba encontrar un punto de convergencia que permitiera movilizar a sus electores.

Por tanto, lo verdaderamente significativo de las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026 no fue únicamente la recuperación demócrata de posiciones en el Congreso. Fue la penetración electoral en territorios donde el republicanismo había construido una tradición de dominio político. Texas, Georgia, Iowa, Kansas, Ohio, Carolina del Sur y Alaska, dejaron resultados que obligan a examinar con mayor profundidad el comportamiento del electorado estadounidense. Consiguieron victorias históricas en varias de esas contiendas, incluyendo la recuperación del Senado.

¿Qué ocurrió para que estados de tradición republicana eligieran candidatos demócratas? La primera explicación se encuentra en el desplazamiento del debate electoral. Trump había conseguido construir buena parte de su liderazgo alrededor de la inmigración, la identidad nacional, la seguridad y la confrontación cultural. Pero durante estas elecciones el costo de la vida terminó ocupando un espacio central. Cuando el precio de la gasolina, los alimentos, la vivienda y los servicios afecta directamente el presupuesto familiar, las identidades partidarias pueden perder temporalmente parte de su capacidad de determinar el comportamiento electoral.

Los datos de las encuestas a la salida de los centros de votación, recogidos por Reuters, ofrecieron una señal importante. Cerca de nueve de cada diez votantes identificaron el costo de la vida como un factor crucial o importante para decidir su voto. Aproximadamente dos tercios responsabilizaron a Trump por los precios elevados, mientras tres cuartas partes expresaron insatisfacción o enojo con la dirección del país.

No estamos hablando de una diferencia abstracta entre republicanos y demócratas, sino de una preocupación material que atraviesa las fronteras partidarias.

La segunda explicación está relacionada con la transformación del voto independiente. Una elección de medio término no reproduce necesariamente el comportamiento de una elección presidencial. Los electores pueden respaldar a un candidato republicano para la presidencia y posteriormente votar por un demócrata para el Senado o la gobernación. Esa conducta no significa necesariamente que hayan cambiado de ideología. Puede expresar una evaluación sobre la gestión, una reacción frente a determinadas decisiones o una búsqueda de contrapesos institucionales. Reuters informó que una proporción considerable de los independientes encuestados manifestó que su voto sería una forma de oposición a Trump.

La tercera explicación tiene que ver con la personalización de la campaña. Trump convirtió las elecciones legislativas en una especie de plebiscito sobre su administración. Se involucró directamente en las candidaturas republicanas, respaldó aspirantes y participó en actividades de campaña. Esa estrategia tenía una ventaja: movilizar a su base mediante su liderazgo personal. Pero también tenía un riesgo: trasladar a los candidatos republicanos las controversias, los desaciertos y el desgaste de la presidencia. Cuando un mandatario convierte cada elección en un examen de su propia gestión, los candidatos de su partido dejan de competir exclusivamente con sus adversarios locales.

La cuarta explicación está en la calidad y el arraigo de los candidatos. Las elecciones no se ganan solamente con etiquetas partidarias. El conocimiento de los problemas estatales, la trayectoria pública, la credibilidad y la capacidad de conectar con distintos sectores sociales pueden modificar el comportamiento de los electores. Las victorias de Gina Hinojosa en Texas, Keisha Lance Bottoms en Georgia y Rob Sand en Iowa muestran que los candidatos demócratas consiguieron construir propuestas competitivas en territorios donde el Partido Republicano había disfrutado de importantes ventajas. En Kansas, Adam Hamilton derrotó al senador republicano Roger Marshall, mientras Sherrod Brown recuperó para los demócratas un escaño en Ohio. En Carolina del Sur, Annie Andrews protagonizó otra de las sorpresas de la jornada.

La quinta explicación se encuentra en las fracturas de la propia coalición republicana. Los resultados y las encuestas de salida señalaron retrocesos republicanos entre sectores de votantes jóvenes, latinos y hombres afroamericanos. No significa que esos grupos hayan abandonado definitivamente al Partido Republicano, ni que exista una transferencia permanente hacia los demócratas. Pero sí evidencia que la coalición que acompañó a Trump en 2024 no mantuvo intacta su composición electoral. Una organización política puede conservar una base fiel y, al mismo tiempo, perder suficiente apoyo en sectores decisivos para modificar los resultados en estados competitivos.

Texas constituye un ejemplo particularmente importante. Durante años, el crecimiento demográfico y la diversidad de su población han alimentado el debate sobre la posibilidad de una transformación electoral. Esa transformación nunca fue automática. Los republicanos mantuvieron ventajas importantes mediante su organización territorial, sus posiciones sobre inmigración, economía, seguridad y valores culturales. La victoria demócrata en la gobernación y senado representa, por tanto, un acontecimiento que debe analizarse más allá de la simple alternancia partidaria. Indica que la identidad conservadora de un territorio no constituye una garantía permanente de comportamiento electoral.

Georgia ofrece otra lectura. Su transformación en un estado competitivo ya había quedado demostrada en anteriores ciclos electorales, particularmente desde 2020. La victoria de Keisha Lance Bottoms en la gobernación profundiza esa evolución y demuestra que el predominio republicano de las últimas décadas no era irreversible. En Iowa, la victoria de Rob Sand tiene un significado adicional porque se produce en un estado que respaldó a Trump en tres elecciones presidenciales consecutivas. Estos resultados no permiten declarar desaparecida la tradición republicana, pero sí obligan a reconocer que el comportamiento de los votantes está condicionado por circunstancias que pueden cambiar.

Hay otro elemento que merece atención: la diferencia entre ganar una elección y construir una nueva mayoría social. Los demócratas pueden capitalizar el desgaste presidencial, las dificultades económicas y el rechazo a determinadas políticas sin haber resuelto completamente sus contradicciones ideológicas. Una coalición puede ser suficientemente fuerte para derrotar a un adversario y, sin embargo, tener dificultades para ponerse de acuerdo cuando llegue el momento de gobernar. Esa será una de las pruebas más importantes para el partido.

La recuperación del Senado y las victorias en estados de tradición republicana también modifican el equilibrio institucional. Los demócratas tendrán mayor capacidad de fiscalización, control de comisiones y revisión de las iniciativas de la administración. Pero el resultado no elimina el poder presidencial ni garantiza que todas las propuestas demócratas puedan convertirse en legislación. La política estadounidense está construida sobre un sistema de contrapesos y negociaciones institucionales que obliga a cualquier mayoría a reconocer sus límites.

Aquí aparece una de las lecciones más interesantes de la ciencia política: gobernar no consiste solamente en imponer una agenda, sino también en administrar las consecuencias políticas de su aplicación. Un presidente puede conservar el respaldo de su núcleo electoral y, al mismo tiempo, generar resistencias entre sectores que anteriormente no encontraban suficientes razones para movilizarse. La capacidad de gobernar y la capacidad de evitar que los adversarios se fortalezcan como consecuencia de las propias decisiones son dos dimensiones distintas del ejercicio del poder.

Trump, que convirtió la confrontación en uno de los principales instrumentos de su liderazgo, terminó ofreciendo a sus adversarios una plataforma común de movilización. No fue necesario que los demócratas resolvieran sus diferencias doctrinales, que desaparecieran sus disputas por el liderazgo o que alcanzaran una unidad programática absoluta. Las circunstancias les proporcionaron una causa alrededor de la cual podían coincidir.

La ironía final es que Donald Trump no necesitó aparecer en los actos de campaña demócratas, pronunciar discursos en sus convenciones ni solicitar votos para sus candidatos.

Continuará…

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