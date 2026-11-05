Senado dominicano reconoce 7 figuras del arte y la cultura

El Senado de la República reconoció este miércoles a siete personalidades por sus aportes al país.

SANTO DOMINGO.– El Senado de la República reconoció este miércoles a siete personalidades por sus aportes al país en los ámbitos del arte, la cultura y la filantropía, entre ellas Lucy Doughty, Juan Trinidad y Luis Menieur.

También fueron homenajeados de manera póstuma el músico Henry Hierro, el artista plástico Iván Tovar, el dramaturgo Iván García Guerra y el periodista y escritor Felipe (Lipe) Collado.

El acto fue encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, en el salón Polivalente Reinaldo Pared Pérez, con la participación de legisladores, diplomáticos, familiares y amigos de los homenajeados.

Durante su intervención, De los Santos destacó que las trayectorias de los reconocidos constituyen ejemplos de esfuerzo, dedicación y compromiso con el desarrollo nacional.

«El Senado se enorgullece en reconocer sus méritos y al mismo tiempo, les exhorto a seguir construyendo el camino del bien y dándolo todo por nuestro país», expresó.

Las resoluciones para distinguir a Lucy Doughty, Luis Menieur, Henry Hierro, Iván Tovar, Felipe Collado y Néstor Iván García fueron sometidas por el senador Franklin Romero. En tanto, la propuesta para reconocer al escultor Juan Trinidad fue presentada por Rafael Barón Duluc junto a otros legisladores.

Entre los méritos destacados figuran la labor filantrópica de Doughty, la proyección internacional de la obra escultórica de Trinidad y la contribución de Menieur a la formación y promoción de talentos dominicanos en la industria de la moda.

Asimismo, se resaltó la influencia de Henry Hierro en el merengue moderno, el reconocimiento internacional de Iván Tovar en las artes plásticas, el legado teatral de Iván García y la producción literaria de Lipe Collado, autor de más de 35 libros.

Los homenajeados presentes agradecieron al Senado y a los legisladores proponentes por valorar sus trayectorias y contribuciones a la sociedad dominicana.

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