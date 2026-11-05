Fallece de un infarto rector de Universidad Nacional Evangélica

SANTO DOMINGO.- Falleció este miércoles de un infarto el rector de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), Rafael Reyes.

Reyes contaba con una sólida formación académica, con estudios de grado en Contabilidad, Administración y Derecho, además de maestrías, doctorados y un posdoctorado en dEucación Superior.

AMPLIA TRAYECTORIA ACADÉMICA

Acumuló una amplia trayectoria en el ámbito universitario. En la UNEV se desempeñó como catedrático, director de Registro, decano de la Facultad de Desarrollo Empresarial, director del Recinto Santiago, vicerrector administrativo y director de Postgrado en UNEV-Santiago.

También ejerció como director administrativo y académico del Instituto Evangélico, docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y facilitador de talleres de formación docente para las editoriales Santillana y SUSAETA.

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