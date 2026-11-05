NY: Tras CRV, piden oración por asambleísta Yudelka Tapia

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en El Bronx y el Alto Manhattan se mantienen en oración por la pronta recuperación de la reelecta asambleísta Yudelka Tapia, quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV).

La legisladora fue ingresada de urgencia en un hospital de Yonkers y posteriormente trasladada al Centro de Rehabilitación Burke, en el 785 de la avenida Mamaroneck, en White Plains, del condado Westchester.

Una fuente indicó que Tapia está en la habitación 259, donde recibe terapias diarias y permanece acompañada de familiares cercanos. Tanto la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, como el presidente de la Asamblea Estatal, Carl Heastie, la han visitado, según se informó.

REPRESENTANTE DEL DISTRITO 86

Tapia representa al Distrito 86, que abarca los sectores de University Heights, Morris Heights, Mount Eden, Kingsbridge y Tremont, en El Bronx.

Fue reelegida en los comicios del pasado 3 de noviembre con un amplio respaldo, al obtener 13,027 votos (82.30%), frente a 2,120 (13.39%) de la candidata republicana María Díaz.

SOBRE EL CENTRO BURKE

El Centro de Rehabilitación Burke, con más de un siglo de trayectoria y parte del Sistema de Salud Montefiore, ofrece rehabilitación hospitalaria y ambulatoria, incluidas terapias físicas, ocupacionales y del habla.

El centro atiende a pacientes con secuelas de accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales y de la médula espinal, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple y otros trastornos neurológicos, así como afecciones cardíacas y pulmonares, artritis, fracturas complicadas, amputaciones y otras condiciones ortopédicas.

Además de pacientes de distintas partes de Estados Unidos, Burke también brinda atención a personas del extranjero a través de su Programa Internacional de Pacientes.

La institución cuenta con 150 camas, aproximadamente 600 empleados y 17 médicos a tiempo completo.

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