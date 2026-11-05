Abinader propone a RD como sede centro iberoamericano IA

MADRID.- El presidente Luis Abinader propuso ante sus homólogos reunidos en la XXX Cumbre Iberoamericana que la República Dominicana sea la sede del centro encargado de consolidar la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial.

Al presentar la iniciativa, el mandatario puso a disposición de la comunidad iberoamericana toda la infraestructura institucional, técnica y humana de su país para hacer realidad el proyecto.

Explicó que este centro operaría como el ente articulador para materializar los compromisos asumidos en materia de inteligencia artificial, una herramienta que definió como clave para acelerar el desarrollo de la región.

PIDE CIERRE BRECHAS

«La inteligencia artificial debe ser una herramienta para cerrar brechas, no para ensanchar desigualdades», enfatizó.

En ese sentido, recordó el compromiso vigente con la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, adoptada en Santo Domingo en 2023, que coloca la dignidad humana en el centro de la revolución tecnológica.

COOPERACIÓN REGIONAL

En su discurso, Abinader llamó a fortalecer la cooperación iberoamericana con acciones concretas para enfrentar las crisis globales, mediante iniciativas conjuntas en agricultura familiar, protección social y sistemas de alerta temprana para la gestión de riesgos climáticos.

RESALTA SALIDA RD DEL MAPA DEL HAMBRE

De otro lado, destacó que la República Dominicana redujo la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5%, lo que le permitió salir del Mapa del Hambre.

Asimismo, mencionó la resiliencia de su país, que logró disminuir la pobreza monetaria de 19% en 2024 a 17.3% en 2025, con una tendencia a la baja aún más pronunciada en 2026.

FORTALEZA INSTITUCIONAL

En el plano institucional, resaltó la reforma constitucional de 2024, que reforzó los límites al ejercicio presidencial y blindó la alternancia democrática, bajo la premisa de que «las instituciones deben ser siempre más fuertes que quienes las dirigen».

«Tenemos el talento, los recursos y la voluntad necesarios para construir sociedades más justas y prósperas. Pero ninguna transformación verdadera nace de la resignación. Nace de la responsabilidad, del esfuerzo y de la determinación de convertir nuestras aspiraciones en realidades», concluyó.

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