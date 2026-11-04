El tablero presidencial del PRM se reduce a cinco nombres

SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene ahora cinco potenciales aspirantes a la candidatura presidencial para las elecciones de 2028, luego de que el dirigente Tony Peña Guaba anunciara su retiro de la contienda para apoyar el proyecto político del ministro de Turismo, David Collado.

Con esta decisión, la lista se reduce de siete a cinco dirigentes, después de que el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, también desistiera de sus aspiraciones para respaldar a Collado.

Además de Collado, permanecen en el escenario la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, y el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara.

De acuerdo con las encuestas, Collado figura como el favorito, seguido de Mejía, cuyo equipo asegura contar con una estructura de 600,000 miembros del partido para respaldar su proyecto.

La diputada Carmen Ligia Barceló, coordinadora de esa propuesta política en la región Este, afirmó que el padrón se actualiza constantemente con el objetivo de ampliar el respaldo interno de la alcaldesa de cara a las primarias.

La elección interna está prevista para el 3 de octubre de 2027, conforme al calendario de la Junta Central Electoral (JCE).

El presidente Luis Abinader ha manifestado que su papel será garantizar la unidad del PRM durante el proceso y ha descartado utilizar su liderazgo para imponer sucesores dentro de la organización. También ha exhortado a los aspirantes a evitar las descalificaciones durante la competencia.

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