Canciller RD reclama mayor celeridad ante crisis de Haití

MADRID.- El ministro de Asuntos Exteriores de República Dominicana, Víctor Bisonó, lamentó la «falta de continuidad» y de eficiencia de las medidas internacionales para responder a la crisis de seguridad en Haití y reclamó mayor celeridad para hacer frente a una situación que tuvo una gran repercusión en su país.

«República Dominicana quizás es el primer valladar. Las fronteras son como una onda expansiva y esa onda expansiva del problema de Haití al primero en llegar es a República Dominicana», puso de relieve el martes el canciller en una entrevista con Europa Press coincidiendo con su visita a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana.

Más allá de la asistencia que su país pudo recibir para servir como ese muro de contención, Bisonó incidió en que fue al Gobierno del país vecino al que hubo que asistir. «Haití tiene que resolver su problema con su gente, con su iniciativa y apoyándolo a ellos», señaló.

DESPLIEGUE INCOMPLETO Y LENTO

En ese sentido, lamentó que «faltó continuidad» para poner en marcha las políticas de apoyo y puso como ejemplo el despliegue aún incompleto de las fuerzas internacionales de la ONU para estabilizar la crisis provocada por el control territorial de las pandillas, debido principalmente a trabas burocráticas y a la lentitud en los pagos de las grandes potencias.

Bisonó señaló que este despliegue «se extendió por mucho tiempo» y que República Dominicana vino haciendo todo lo que estuvo en su mano de acuerdo a sus particularidades.

«Hemos aportado 20 millones de dólares al fondo y hemos aportado en logística. Es imposible que nosotros participemos directamente, pero indirectamente en todo lo que hemos podido dar, hemos estado presentes», reivindicó.

«Indudablemente desearíamos que las cosas fueran más rápidas, más eficientes y que tuvieran más éxito», apuntó el ministro, quien remarcó que la estabilidad de su país y la de Haití estuvieron sujetas la una a la otra.

«Si Haití tuviera tranquilidad, ¿dónde se quedarían los haitianos? En Haití. Y si tuvieran tranquilidad, capacidad de progreso y dinero en el bolsillo, ¿qué harían? Le comprarían más productos a República Dominicana, que tiene un intercambio comercial importante con ellos», agregó.

RESPALDO A LA PRESENCIA SALVADOREÑA

Por otro lado, sí respaldó la presencia de fuerzas salvadoreñas en Haití para recuperar a sus efectivos, ya que contó con la aprobación de su vecino.

«Jamás en la vida apostaríamos a la intervención de otro país. Tenemos entendido que las tropas de El Salvador van con el consentimiento del Gobierno haitiano y van a ayudar a las fuerzas policiales a combatir a las pandillas», matizó.

Bisonó evitó especular sobre la situación de los cuatro militares salvadoreños que fueron emboscados por estos grupos criminales hacía unas semanas.

«Nosotros quisiéramos que estén vivos, apostamos a ello. Pero la verdad es que se vive un ambiente de inseguridad total, de control de las pandillas», dijo.

«Nosotros lo que quisiéramos siempre es apostar al apoyo de las autoridades haitianas, a que con las fuerzas que tiene Haití, que son pocas y están comenzando a entrenarse y equiparse, se puedan combatir las pandillas y que Haití recupere su estabilidad y su institucionalidad», afirmó.

Así, remarcó que esa «onda expansiva» estuvo golpeando los servicios públicos de República Dominicana y vinculó el colapso, por ejemplo, de los servicios médicos con la llegada irregular de haitianos que huyeron de la grave situación en su país.

Bisonó afirmó que la fuerte presencia de migrantes irregulares procedentes de Haití provocó un aumento del gasto sanitario del 30%. «Personas que están en República Dominicana y que no aportan al sistema para sostenerlo», dijo.

CUMBRE IBEROAMERICANA

Bisonó se encontró esos días en Madrid para asistir a la Cumbre Iberoamericana que se celebró el miércoles y jueves, un foro al que el Gobierno dominicano acudió con el objetivo de trasladar su experiencia de desarrollo económico y tranquilidad social que situó al país con un crecimiento del 5% durante la última década.

El canciller explicó que «pareciera que el mundo dio un cambio» hacia posturas más conservadoras y orientadas al libre mercado, así como hacia cierto pragmatismo y eficiencia económicas, y fue ahí donde la experiencia de su país pudo servir de referente.

«Pensamos que tenemos una gran responsabilidad porque podemos transmitir la experiencia que hemos podido mantener con la tranquilidad social, económica y política que se exhibe en República Dominicana y que es la base de ese crecimiento de un 5% por década y de una inflación más o menos aceptable», dijo.

«Seguimos recibiendo inversión extranjera directa de manera importante, 5.500 millones el año pasado. Este lo vamos a sobrepasar y crecen nuestras exportaciones», señaló.

RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

El canciller analizó también el impacto comercial y geopolítico del vínculo entre República Dominicana y Estados Unidos y destacó la «interesante» figura de su homólogo estadounidense, Marco Rubio, a quien atribuyó el mérito de situar a América Latina en el foco «por primera vez en mucho tiempo».

«Por primera vez se pone en mucho tiempo atención a América Latina y eso se debe también al secretario Marco Rubio», destacó, quien señaló la relevancia de su país como socio clave de Washington, así como «frontera importante» contra las economías ilícitas y el crimen organizado.

Bisonó también hizo referencia al impacto de las imposiciones arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a los desafíos que supuso cumplir con estas restricciones y otros compromisos, como la inversión de seguridad que trajo consigo su presencia en el ‘escudo de las Américas’ promovido por Washington.

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