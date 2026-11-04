“La Esquina ’ta en Candela” llega este jueves a los cines de RD

SANTO DOMINGO. – La comedia dominicana La Esquina ’ta en Candela, dirigida por Frank Perozo, se estrenará este jueves 5 de noviembre en todos los cines del país, con una propuesta que combina humor, drama y situaciones propias de la vida de barrio.

La producción de Caribbean Films reúne a reconocidas figuras del entretenimiento, entre ellas Miguel Céspedes, Raymond Pozo, Fausto Mata, Aquiles Correa y Candy Flow, junto a nuevos talentos del cine dominicano.

Escrita por Kendy Yanoreth Calcaño, la historia transcurre en un colmado donde un conflicto inesperado termina convirtiéndose en una toma de rehenes que involucra a vecinos, autoridades y personajes de la comunidad.

Durante la gala premier, celebrada en Santo Domingo, Perozo destacó el crecimiento de la industria cinematográfica nacional y las oportunidades que ofrece para integrar intérpretes de distintas generaciones y disciplinas artísticas.

La película cuenta con una duración de 89 minutos y el respaldo de marcas como Mercasid, Induveca, Samsung, Prodal-Arroz Campos y Banco BDI.

Con esta propuesta, Caribbean Films apuesta nuevamente por una historia de identidad local, en la que el humor y las dinámicas comunitarias se convierten en protagonistas.

dh/am