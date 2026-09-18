Expertos regionales analizan SD acceso medicinas innovadoras

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SANTO DOMINGO.- La Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (FEDEFARMA) realizó su primer Annual Summit 2026, un encuentro regional que reunió a autoridades de salud y seguridad social, reguladores, academia, organizaciones de pacientes, sociedades médicas, expertos y representantes de la industria farmacéutica de innovación.

El encuentro abordó uno de los principales desafíos de los sistemas sanitarios de la región: reducir el tiempo entre los avances científicos y su llegada efectiva a los pacientes, mediante sistemas sostenibles, eficientes y preparados para los cambios tecnológicos.

ACCESO A LA INNOVACIÓN

Durante la jornada fue presentado el W.A.I.T. Indicator 2026, estudio que analiza el acceso a medicamentos innovadores en América Latina y aporta datos sobre las brechas existentes. También se desarrolló un panel regional sobre mecanismos para acelerar la disponibilidad de estas terapias.

“Hoy el desafío ya no es solamente que exista innovación. El verdadero desafío es cuánto tiempo tarda esa innovación en llegar al paciente”, afirmó Fernando Vizquerra, director ejecutivo de FEDEFARMA.

El análisis incluyó además el Biopharmaceutical Competitiveness & Investment (BCI), que incorpora la investigación clínica como motor de innovación, desarrollo y acceso.

REGULACIÓN, ÉTICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

La agenda también examinó políticas públicas, investigación clínica, competitividad y buenas prácticas regulatorias como elementos necesarios para fortalecer sistemas sanitarios más sólidos y resilientes.

Representantes de distintos países analizaron el papel de las agencias regulatorias y la necesidad de contar con marcos modernos que garanticen calidad y seguridad y, al mismo tiempo, favorezcan la innovación.

FEDEFARMA presentó su Código de Ética y Cumplimiento y lanzó oficialmente el Sello FEDEFARMA de Ética y Transparencia.

El encuentro también abordó la lucha regional contra los medicamentos ilícitos y experiencias de coordinación en República Dominicana.

La organización destacó que acceso, regulación, investigación clínica y competitividad deben avanzar de manera articulada para convertir los avances científicos en mejores resultados de salud para los pacientes.

an/am