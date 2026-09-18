Ramfis pide Gobierno revelar acuerdo sobre minerales con EU

Domínguez-Trujillo solicitó este 17 de septiembre una copia “íntegra y fiel” del instrumento.

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SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez-Trujillo, solicitó formalmente al ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, una copia íntegra del Marco de Cooperación suscrito entre República Dominicana y Estados Unidos sobre minerales críticos y tierras raras.

La petición se produce luego de que el Gobierno informara que Bisonó y la embajadora estadounidense Leah F. Campos firmaron el pasado 10 de septiembre un instrumento destinado a fortalecer la seguridad de las cadenas de suministro, promover inversiones e impulsar proyectos de extracción, separación y procesamiento de estos recursos.

PIDE COPIA INTEGRA DEL DOCUMENTO

Domínguez-Trujillo solicitó una copia “íntegra y fiel” del instrumento, incluidos anexos, apéndices, adendas, protocolos complementarios y demás documentos vinculados, así como las versiones oficiales en español e inglés, si existen.

El dirigente opositor sostuvo que, debido al valor económico y estratégico de estos recursos, la ciudadanía debe conocer los compromisos asumidos por el Estado y las condiciones de la cooperación.

AMBOS PAISES BUSCAN PROTEGER SUS MERCADOS

Según la información oficial, ambos países buscan proteger sus mercados de minerales críticos y tierras raras, identificar proyectos de interés común y facilitar mecanismos de financiamiento. El Gobierno ha señalado que el marco tiene carácter político y programático y no establece obligaciones jurídicamente vinculantes.

Domínguez-Trujillo fundamentó su solicitud en el artículo 49, numeral 1, de la Constitución y en la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública.

INVESTIGACIONES EN MARCHA

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó recientemente que República Dominicana cuenta con más de 5,000 resultados de muestras analizadas y proyecta determinar recursos durante noviembre, para avanzar hacia la declaración de las primeras reservas en el primer semestre de 2027.

El PED aclaró que no rechaza la cooperación con Estados Unidos, pero reclama transparencia y garantías de que la explotación de estos recursos genere beneficios proporcionales para el país.

an/am